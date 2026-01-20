В США появилась четвёртая версия портативного аккумулятора Anker Nano Power Bank (10K, 45W, Built-In Retractable USB-C Cable). Новинка дополняет линейку, представленную на рынке с июля 2025 года, где ранее были доступны чёрный, белый и зелёный варианты.

Новая версия выполнена в розовом цвете с двухтонным металлическим корпусом. Встроенный выдвижной кабель USB-C также окрашен в тон корпуса и имеет плетёный дизайн. Помимо расцветки, устройство полностью идентично предыдущим версиям. Рекомендованная цена составляет 60 долларов.

Пауэрбанк оснащён тремя выходами: встроенным кабелем USB-C и дополнительным портом USB-C с мощностью до 45 Вт каждый, а также USB-A с выходной мощностью до 22,5 Вт. По заявлению Anker, при выходной мощности 40 Вт устройство способно зарядить iPhone 17 Pro Max до 40 % всего за 20 минут. При одновременном использовании нескольких портов суммарная мощность ограничена 24 Вт.

Ёмкость аккумулятора составляет 10 000 мА·ч, чего, по оценке компании, хватает примерно на 1,7 дня потокового воспроизведения видео на iPhone 17 Pro Max. Зарядка самого устройства осуществляется через USB-C с мощностью до 30 Вт, также поддерживается сквозная зарядка. Габариты пауэрбанка — 81,5 × 50,5 × 36,0 мм, вес — 232 г.

Информации о сроках выхода розовой версии Anker Nano Power Bank на европейском рынке пока нет.



