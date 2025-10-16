Сеть Ситилинк начала продажи новых смарт-часов Amazfit T-Rex 3 Pro. Устройство получило титановый корпус, сапфировое стекло, поддержку шести спутниковых систем и рекордную автономность до 25 дней без подзарядки.

Модель оснащена титановым корпусом 5-го класса прочности и сапфировым стеклом, которое защищает экран от царапин и ударов. Часы выдерживают экстремальные условия — температуру до –30 °C и погружения на глубину до 45 метров при фридайвинге (10 АТМ). Яркий AMOLED-дисплей с пиковым показателем до 3000 нит обеспечивает отличную видимость при любом освещении.

Точное позиционирование и навигация

Amazfit T-Rex 3 Pro поддерживают шесть спутниковых систем — GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS и NavIC. Это обеспечивает точное позиционирование даже в труднодоступных местах. Часы работают с офлайн-картами, позволяют прокладывать маршруты, искать точки интереса и отслеживать прогресс в реальном времени, что делает их удобными для походов и активного отдыха.

Смарт-функции и связь

Модель оснащена микрофоном и динамиком, что позволяет принимать звонки по Bluetooth и использовать голосовые команды через ИИ-ассистента Zepp Flow. Двухцветный LED-фонарик обеспечивает подсветку в темноте и может выполнять функцию SOS-сигнала. Часы отображают уведомления, сообщения, звонки и позволяют управлять камерой и музыкой со смартфона.

Рекордная автономность

Amazfit T-Rex 3 Pro работают до 25 дней без подзарядки в обычном режиме. При включённом точном GPS время работы составляет до 38 часов, а в режиме энергосбережения GPS — до 85 часов.





Спортивные и фитнес-возможности

Устройство поддерживает более 180 спортивных режимов — от бега и плавания до хайкинга и экстремальных дисциплин. Автоматическое распознавание вида активности и синхронизация с приложением Zepp помогают оптимизировать тренировки и анализировать результаты.

Мониторинг здоровья

Технология BioCharge позволяет круглосуточно отслеживать пульс, уровень SpO₂, стресс и качество сна. На основе собранных данных часы формируют персональные рекомендации и помогают контролировать нагрузку в спорте и повседневной жизни.

Стоимость Amazfit T-Rex 3 Pro в Ситилинке — 33 990 рублей.