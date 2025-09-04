Компания Lego анонсировала новый конструктор по мотивам «Звездных войн». Модель «Звезда смерти» станет самым дорогим набором в истории бренда — её цена составит 999,99 доллара. Продажи стартуют 4 октября 2025 года.

Что известно о наборе

В комплект войдёт более 9 тысяч деталей. В собранном виде «Звезда смерти» достигнет 70 см в высоту и 80 см в ширину. В набор включены 38 минифигурок персонажей вселенной.





Конструктор выполнен в формате разреза космической станции. Внутри предусмотрены отдельные сектора, где можно воссоздавать ключевые сцены из фильмов. Среди них:

камера заключения принцессы Леи,

тронный зал императора Палпатина,

центр управления ангаром с Люком Скайуокером и Ханом Соло.

Самый дорогой набор Lego до этого

Рекорд ранее принадлежал «Соколу тысячелетия», выпущенному в 2017 году. В нём было 7,4 тысячи деталей, а стоимость на старте составляла 850 долларов. Новый комплект не только дороже, но и крупнее по масштабу.



