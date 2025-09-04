Компания Lego анонсировала новый конструктор по мотивам «Звездных войн». Модель «Звезда смерти» станет самым дорогим набором в истории бренда — её цена составит 999,99 доллара. Продажи стартуют 4 октября 2025 года.
Что известно о наборе
В комплект войдёт более 9 тысяч деталей. В собранном виде «Звезда смерти» достигнет 70 см в высоту и 80 см в ширину. В набор включены 38 минифигурок персонажей вселенной.
Конструктор выполнен в формате разреза космической станции. Внутри предусмотрены отдельные сектора, где можно воссоздавать ключевые сцены из фильмов. Среди них:
- камера заключения принцессы Леи,
- тронный зал императора Палпатина,
- центр управления ангаром с Люком Скайуокером и Ханом Соло.
Самый дорогой набор Lego до этого
Рекорд ранее принадлежал «Соколу тысячелетия», выпущенному в 2017 году. В нём было 7,4 тысячи деталей, а стоимость на старте составляла 850 долларов. Новый комплект не только дороже, но и крупнее по масштабу.