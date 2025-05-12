Исследователи из Университета Карнеги-Меллона представили LegoGPT — уникальную модель искусственного интеллекта, которая может создавать наборы Lego по описанию на естественном языке. Проще говоря: вы пишете, что хотите построить — а ИИ выдаёт пошаговые инструкции со стабильной конструкцией.

Как работает LegoGPT?

В отличие от ChatGPT, который предсказывает следующее слово, LegoGPT предсказывает следующий кирпичик. Модель обучена на базе из более чем 47 000 построек, каждая из которых была снабжена подписью и подробными 3D-данными. Всего в датасете использовано 28 000 уникальных Lego-компонентов.

По словам разработчиков, модель создаёт конструкции, которые в 98% случаев физически устойчивы, то есть их можно реально собрать — и они не развалятся.

В чём отличие от других ИИ-конструкторов?

Автономные Lego-генераторы существовали и раньше, но LegoGPT отличается подходом к прочности и пошаговому проектированию. Вместо случайных форм модель формирует практичные и логичные структуры, которые соответствуют законам физики и конструкционной логике.

«В отличие от просто генераторов форм, наша модель умеет думать как инженер», — подчёркивают авторы проекта.

Что может построить LegoGPT?

Пока что ИИ показывает лучшие результаты в мебельных объектах и простых бытовых элементах. В числе демонстрационных проектов:

кресла

диваны

столы

книжные полки

Модель уже выложена на GitHub, где любой желающий может ознакомиться с архитектурой, датасетом и результатами.

Возможности без границ

Хотя постройки выглядят просто, потенциал LegoGPT впечатляет. В будущем такие модели смогут: