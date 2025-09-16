Актриса Бритт Лоуэр получила награду Emmy за главную женскую роль в драматическом сериале «Разделение» (Severance). В своей речи она оставила поклонникам маленькую пасхалку — или, возможно, «крик о помощи» от её инни-персонажа.

Во время благодарственной речи Лоуэр держала листок с именами тех, кого хотела упомянуть. На обратной стороне оказался знакомый фанатам первой серии сериала знак — надпись «Let me out» (перевод: Дайте мне выйти) — отсылка к персонажу Helly R. Этот жест быстро заметили зрители и обсуждали в соцсетях как изящный намёк на сюжет шоу.





«Разделение» и другие победы Apple

Сериал не взял статуэтку за «Лучший драматический сериал», но команда всё же увезла домой две награды. Помимо Бритт Лоуэр, победил и Трамелл Тиллман — он получил Emmy как «Лучший актёр второго плана» за роль мистера Милчика.

Apple в целом стала одним из триумфаторов вечера: её проекты собрали 25 наград, из которых 13 достались комедийному хиту The Studio, включая главный приз за «Лучший комедийный сериал».





В честь успеха Apple даже установила рекламный щит с надписью «Thank you, Sal Saperstein» — отсылкой к шутке из первого сезона The Studio.