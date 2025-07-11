Apple TV+ досрочно выпустил первый эпизод третьего сезона научно-фантастического сериала «Основание». Изначально премьера была запланирована на 11 июля, однако подписчики сервиса уже могут начать просмотр продолжения эпопеи по мотивам произведений Айзека Азимова.

Сюжет переносит зрителей на 152 года вперёд

Новый сезон начинается спустя 152 года после событий предыдущей части. Согласно описанию Apple, сюжет продолжает «эпическую хронику изгнанников, стремящихся спасти человечество и восстановить цивилизацию на фоне краха Галактической Империи». На фоне угасания некогда могущественного режима процветает Фонд, набирающий влияние и силу.

Главной угрозой в третьем сезоне становится загадочный персонаж по прозвищу Мул — один из ключевых антагонистов оригинального цикла Азимова. Появление этого героя, обладающего паранормальными способностями, знаменует собой новый виток напряжения в истории.

Новые серии будут выходить еженедельно

Сериал «Основание» основан на одноимённой серии романов Айзека Азимова. Проект получил две номинации на премию «Эмми» и отличается высоким визуальным качеством и масштабной постановкой.





Главные роли исполняют Джаред Харрис («Чернобыль», «Безумцы») и Лу Ллобелл («Паломница»). Новые эпизоды будут выходить каждую неделю до 12 сентября 2025 года. Зрители, не успевшие увидеть трейлер к новому сезону, могут найти его на официальной странице сериала в Apple TV+.