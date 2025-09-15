Для Apple TV+ 77-я церемония вручения премии «Эмми» стала настоящим прорывом. Драма «Severance» («Разделение») и комедия «The Studio» («Студия») собрали сразу несколько ключевых наград, подтвердив статус платформы как серьёзного игрока в индустрии потокового видео.

Победы Apple TV+ на 77-й премии «Эмми»

Apple TV+ получил ряд наград в категориях актёрской игры, режиссуры и сценария.





Полный список победителей от Apple TV+:

«The Studio» — «Лучший комедийный сериал»

Трамелл Тиллман (роль Сета Мильчика, Severance) — «Лучший актёр второго плана в драме»

Бритт Лоуэр (роль Хелли Риггс, Severance) — «Лучшая актриса в драме»

Мерритт Уивер (роль Гретхен Джордж, Severance) — «Лучшая приглашённая актриса в драме»

Сет Роген (роль Мэтта Ремика, The Studio) — «Лучший актёр в комедии»

Сет Роген и Райан Голдберг — «Лучшая режиссура в комедии» (The Studio, эпизод «The Oner»)

Сет Роген, Райан Голдберг, Питер Хайк, Алекс Грегори и Фрида Перес — «Лучший сценарий комедии» (The Studio, эпизод «The Promotion»)

Брайан Крэнстон (роль Гриффина Милла, The Studio) — «Лучший приглашённый актёр в комедии»

Адам Рэндалл — «Лучшая режиссура драмы» (Slow Horses, эпизод «Hello Goodbye»)

Не все номинации стали победными

Несмотря на впечатляющий результат, Apple TV+ не удалось одержать верх во всех ключевых категориях. «Severance» проиграл в номинации «Лучший драматический сериал» проекту «The Pitt». Адам Скотт, исполнитель главной роли в «Severance», также уступил Ноа Уайли («The Pitt») в категории «Лучший актёр драмы».





Что это значит для Apple TV+

Успех на 77-й премии «Эмми» укрепил позиции Apple TV+ в борьбе с более крупными стриминговыми сервисами. Победы «Severance» и «The Studio» показывают, что платформа делает ставку на качественные оригинальные проекты с сильным актёрским составом и необычными историями.