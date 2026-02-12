Apple Studios будет самостоятельно заниматься производством будущих сезонов сериала «Разделение» (Severance). Как сообщает издание Deadline, компания выкупила права на шоу и его интеллектуальную собственность у студии Fifth Season ещё в декабре. Сумма сделки, по оценкам источников, составила около 70 миллионов долларов. Fifth Season сохранит статус исполнительного продюсера, однако теперь именно Apple Studios будет полностью отвечать за дальнейшую судьбу проекта.

«Разделение» станет одним из флагманских сериалов Apple, наряду с другими крупными проектами платформы, такими как Stick с Оуэном Уилсоном и Palm Royale с Кристен Уиг. Ранее Apple также выкупила права на научно-фантастический антиутопический сериал «Укрытие» (Silo) после выхода его первого сезона.

По данным Deadline, производственные расходы «Разделения» начали превышать финансовые возможности Fifth Season. Студия уже обращалась к Apple за авансовым финансированием и даже рассматривала вариант переноса съёмок из Нью-Йорка в Канаду, чтобы воспользоваться более выгодными налоговыми льготами. При этом Apple, как утверждается, помогала Fifth Season не только с бюджетом, но и с привлечением рекламодателей.

Учитывая, что второй сезон «Разделения» стал самым просматриваемым сериалом на Apple TV+, а также финансовые возможности компании, Apple решила полностью взять проект под свой контроль. Это позволит сохранить производство в Нью-Йорке и избавиться от ограничений, связанных с бюджетом.

По информации Deadline, сериал изначально планируется на четыре сезона. Кроме того, шоураннер Дэн Эриксон и режиссёр Бен Стиллер не исключают возможность создания спин-оффов, которые теперь стали более реалистичным вариантом развития вселенной сериала.



