Компания Nike столкнулась с коллективным иском от покупателей NFT. Пользователи обвиняют бренд в закрытии цифрового проекта RTFKT и в нарушении их прав.

Суть иска

На этой неделе группа покупателей подала коллективный иск против Nike в суд Восточного округа Нью-Йорка. Истцы утверждают, что компания фактически обманула их: они не стали бы покупать NFT, если бы знали, что токены являются «незарегистрированными ценными бумагами», сообщает Reuters.

Иск касается предполагаемых нарушений законов о защите прав потребителей в Нью-Йорке, Калифорнии, Флориде и Орегоне. Общая сумма требований превышает 5 миллионов долларов.

Как Nike вошла в мир NFT

В 2021 году Nike решила выйти на рынок цифровых активов, купив студию RTFKT. Компания надеялась заработать на волне популярности NFT, предлагая пользователям коллекционные виртуальные кроссовки и другие цифровые товары.

Однако проект быстро потерял актуальность. В декабре 2023 года через официальный аккаунт RTFKT в X (бывший Twitter) было объявлено о сворачивании всех операций. К концу января 2024 года RTFKT фактически прекратил работу.

Что происходит с RTFKT сейчас

После официального закрытия проектом, по сути, занимается один человек — Самуэль Кардилло. В последний четверг он комментировал исчезновение (а затем и восстановление) цифровых работ для коллекции CloneX, одного из самых известных продуктов RTFKT.

Для многих пользователей это стало последним подтверждением того, что Nike отказалась от своих обещаний развивать цифровые активы. Разочарование покупателей и стало причиной коллективного иска.