Xiaomi без лишнего шума представила обновлённую версию своего недорогого 27-дюймового QHD-монитора. Оригинальный A27Qi вышел в Европе в прошлом году и зарекомендовал себя как удачное бюджетное решение для работы и повседневных задач. Версия 2026 года не предлагает радикальных изменений, но получила доработки в действительно важных аспектах.

В основе по-прежнему используется 27-дюймовая IPS-панель с разрешением 2560 × 1440 пикселей. Заявленная яркость составляет 300 нит, время отклика — 6 мс (GtG), а углы обзора соответствуют стандартным для IPS 178 градусам.

Цветовые характеристики также знакомы: охват 100% sRGB и 95% DCI-P3 при 8-битной глубине цвета. Для комфортной работы предусмотрены сертифицированный TÜV Rheinland режим снижения синего света и DC-димминг. В этом плане монитор близок к предыдущему поколению.

Ключевым улучшением стала заводская калибровка с точностью ΔE < 1. Это заметный апгрейд для тех, кто занимается обработкой фотографий, дизайном или созданием контента, поскольку высокая точность цветопередачи доступна сразу «из коробки».

Контрастность также была увеличена до 1300:1, что должно обеспечить чуть более глубокие чёрные оттенки и лучшую детализацию в тёмных сценах. Изменение не революционное, но ощутимое. Ещё одно важное обновление — частота обновления экрана. Теперь панель работает на 120 Гц вместо 100 Гц у предыдущей версии, что делает прокрутку, анимации интерфейса и лёгкий гейминг более плавными.





Монитор уже поступил в продажу по цене 159 долларов, но пока только в Таиланде. Пока Xiaomi не подтверждала запуск новинки на других рынках, однако, учитывая опыт распространения предыдущей версии, можно ожидать более широкую доступность в будущем.

Это обновление нельзя назвать эффектным — здесь нет OLED-панели или экстремальной яркости. Тем не менее, за сумму менее 200 долларов сочетание QHD-разрешения, частоты 120 Гц, широкого цветового охвата и заводской калибровки с ΔE < 1 делает монитор очень конкурентоспособным.