Компания Minisforum выпустила обновленную версию своего компактного компьютера M1 Pro, теперь с мощным 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 9. Топовая конфигурация отличается расширенным набором портов и внушительным объемом памяти.

Minisforum M1 Pro оснащен 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 9 285H с интегрированной графикой Intel Arc 140T. Оперативная память стандарта DDR5-6400 представлена в вариантах 32 или 64 ГБ с возможностью расширения до 128 ГБ. Для хранения данных предусмотрены два слота M.2 для SSD с интерфейсом PCIe 4.0 x4, поддерживающие до 4 ТБ дискового пространства, при этом предустановлен накопитель объемом до 1 ТБ.





Охлаждение обеспечивается двумя вентиляторами, термопастой с фазовым переходом и медными тепловыми трубками. По заявлениям производителя, температура в режиме простоя составляет 47 °C, а при максимальной нагрузке не превышает 86 °C, при этом уровень шума не превышает 45 дБ. Мини-ПК заключен в алюминиевый корпус размером 128x126x52 мм.

Среди доступных интерфейсов: HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, по два порта USB 4 Type-C и USB 3.2 Gen 2 Type-A, один порт USB 2.0 Type-A, 3,5-мм аудиоразъем и Ethernet с контроллером Intel i226-V. Для беспроводной связи предусмотрены Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Также имеются встроенные стереодинамики, два микрофона и звуковая карта с шумоподавлением.





Версия на 32 ГБ и 1 ТБ стоит 764 доллара (61 450 руб.), на 64 ГБ и 1 ТБ — 864 ГБ, а базовая модификация без памяти — 695 долларов (55 900 руб.).