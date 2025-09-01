Lenovo работает над новым концептом ноутбука с поворотным дисплеем, который может переключаться из горизонтальной ориентации в вертикальную в реальном времени. Проект получил кодовое название Project Pivo (на выставке может быть представлен как VertiFlex).

По данным инсайдера Эвана Бласса, компания представит устройство уже на следующей неделе в Европе на выставке IFA 2025. Вслед за утечкой ZDNet опубликовал видео, демонстрирующее работу новинки.





Концепт напоминает LG Wing, где экран также мог вращаться, однако у Lenovo это реализовано проще — вращается сам дисплей в месте крепления. В вертикальной ориентации появляются чёрные полосы по бокам, что может мешать многозадачности, но при этом формат удобен для чтения, написания текстов и редактирования видео с несколькими дорожками.

Остаются вопросы к прочности конструкции и стоимости. Тем не менее Lenovo уже имеет опыт в экспериментальных решениях. Ранее компания показывала ноутбуки с разворачивающимися экранами, прозрачным MicroLED-дисплеем и корпусами с ИИ и моторизованными петлями. Некоторые концепты дошли до рынка — например, раскладной экран был реализован в ThinkBook Plus Gen 6 за $3499.





Учитывая, что на рынке уже существуют устройства с необычными форм-факторами — от LG Wing до мониторов, переключающихся из плоских в изогнутые, — вероятность коммерческого запуска Project Pivo вполне реальна.