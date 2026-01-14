Компания Insta360 официально представила новые веб-камеры Link 2 Pro и Link 2c Pro, ориентированные на стримеров, создателей контента, геймеров и пользователей, работающих удалённо. Главной особенностью новинок стал крупный 1/1,3-дюймовый сенсор, который захватывает больше света и заметно улучшает качество изображения по сравнению с предыдущими моделями.

Обе камеры способны записывать видео в разрешении до 4K при 30 кадрах в секунду, причём как в горизонтальной, так и в портретной ориентации. Используется сенсор с двойным нативным ISO в диапазоне от 100 до 3200 и крупными пикселями размером 2,4 мкм. Камера оснащена объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 24 мм и диафрагмой f/1.9, а также парой микрофонов с активным шумоподавлением на базе ИИ.

Модель Link 2c Pro крепится к монитору с помощью магнитного держателя. Более продвинутая Link 2 Pro получила 2-осевой карданный подвес, который автоматически отслеживает и удерживает пользователя в кадре, даже если он перемещается по комнате. Для фокусировки используется пассивный фазовый автофокус, обеспечивающий быструю и точную работу.

Обе веб-камеры оснащены набором ИИ-функций. Среди них — автоматическая расшифровка и краткие итоги встреч, интеграция с Elgato Stream Deck, а также управление жестами без необходимости нажимать кнопки. Пользователи могут заменить фон с помощью виртуального хромакея, размыть его для приватности или включить мягкую ретушь лица. Все параметры сцен можно сохранять в виде пресетов для быстрого переключения.

Insta360 Link 2 Pro оценена в $250, а Link 2c Pro — в $200.



