HP сделала шаг вперёд в сегменте портативных дисплеев, анонсировав модель Series 5 Pro (514pn) — первый в мире переносной монитор с панелью Neo:LED. Новинка была показана на мероприятии HP 2025.

HP Series 5 Pro оснащён 14-дюймовым экраном с разрешением WQXGA (2560 × 1600 пикселей), соотношением сторон 16:10, частотой обновления 75 Гц и яркостью до 400 нит. Панель Neo:LED, созданная LG, поддерживает 100% охват Adobe RGB и Display P3, обеспечивая высокую цветовую точность и насыщенность.

Монитор получил тонкие рамки со всех сторон и встроенную подставку для автономного использования. Для подключения требуется лишь один кабель USB Type-C, что избавляет от необходимости использовать отдельные провода для питания и передачи изображения.

Новинка ориентирована прежде всего на профессионалов и создателей контента, но также подойдёт для мультимониторных конфигураций. На сайте HP устройство уже появилось в каталоге, однако официальная цена пока не объявлена. Ожидается, что продажи начнутся в декабре 2025 года.

Вместе с монитором компания также показала Omen 35L Valorant Limited Edition — ПК с кастомным охлаждением и видеокартой серии RTX 5000.



