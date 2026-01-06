Компания HP расширила линейку эргономичных компьютерных аксессуаров, представив сразу две новые мыши — HP Tilt Ergonomic Mouse 720M и HP Ultra-Fast Scroll Wireless Mouse 780M.

Модель HP Tilt Ergonomic Mouse 720M нельзя назвать полностью новой: ранее она уже появлялась в продаже в ряде регионов. По сути, это розовая версия модели HP Tilt Ergonomic Mouse 725M, выполненной в чёрном цвете. Тем не менее устройство сохраняет все ключевые особенности серии. Мышь имеет форм-фактор, обеспечивающий более естественное положение руки во время работы. Корпус на 60% изготовлен из переработанных материалов. Устройство оснащено колесом прокрутки, поддерживающим как вертикальный, так и горизонтальный скроллинг, сенсором с разрешением до 6000 dpi и шестью программируемыми кнопками.

Вместо традиционного аккумулятора в HP Tilt Ergonomic Mouse 720M используется суперконденсатор — аналогичное решение применяется, например, в самозаряжающейся Bluetooth-клавиатуре Lenovo. Полная зарядка занимает всего три минуты, после чего мышь способна проработать до месяца. Подключение осуществляется по Bluetooth или через фирменный USB-адаптер HP. Производитель заявляет совместимость с Windows 10 и 11, macOS, ChromeOS, Android и iOS. Стоимость модели составляет 59,99 доллара, и она уже доступна в продаже.

Вторая новинка — HP Ultra-Fast Scroll Wireless Mouse 780M — также выполнена с использованием 60% переработанных материалов и имеет аналогичное покрытие soft-touch. Мышь доступна в чёрном цвете, а её дизайн явно вдохновлён популярной Logitech MX Master 3S. Устройство оснащено двумя металлическими колесами прокрутки, шестью программируемыми кнопками и, как и младшая модель, использует суперконденсатор вместо батареи. Зарядка осуществляется через фронтальный порт USB-C и занимает всего три минуты.

Мышь поддерживает одновременное подключение к трём устройствам — через Bluetooth и фирменный донгл. Переключение между подключёнными устройствами выполняется с помощью кнопки на нижней части корпуса. HP Ultra-Fast Scroll Wireless Mouse 780M поступила в продажу сегодня по цене 79,99 доллара.



