overall design of the alienware 16 area 51 gaming laptop
Компания Dell официально представила игровой ноутбук Alienware 16 Area-51 на выставке CES 2026. Новинка ориентирована на максимальную производительность и стала одной из ключевых премьер бренда на мероприятии.

Ноутбук может оснащаться процессорами Intel Core Ultra серии 200HX. Пользователям доступна конфигурация с оперативной памятью DDR5 объёмом до 64 ГБ с частотой 6400 МТ/с. Для хранения данных предусмотрены сразу три слота M.2, которые в сумме поддерживают до 12 ТБ PCIe-накопителей — каждый слот рассчитан на SSD объёмом до 4 ТБ.

За графику отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU, однако при желании можно выбрать версии с RTX 5080 или RTX 5070 Ti. Dell подчёркивает, что усовершенствованная система охлаждения позволяет поддерживать более высокие лимиты энергопотребления при сохранении низких температур.

dell launches new alienware 16 area 51 laptop at ces 2026

На фронтальной стороне установлен 16-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 240 Гц, пиковой яркостью до 620 нит в HDR-режиме и расширенным охватом цветового пространства — 120% DCI-P3.

Набор интерфейсов включает:


  • три порта USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • два порта Thunderbolt 5
  • HDMI 2.1
  • аудиоразъём 3,5 мм
  • слот для SD-карт

Среди других особенностей Alienware 16 Area-51 — аккумулятор ёмкостью 96 Вт·ч, возможность установки низкопрофильной механической клавиатуры Cherry MX и обновлённый лаконичный дизайн. Dell планирует начать продажи ноутбука в первом квартале 2026 года, однако стоимость устройства пока не раскрывается.

Источник: Notebookcheck
