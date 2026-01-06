Компания Dell официально представила игровой ноутбук Alienware 16 Area-51 на выставке CES 2026. Новинка ориентирована на максимальную производительность и стала одной из ключевых премьер бренда на мероприятии.

Ноутбук может оснащаться процессорами Intel Core Ultra серии 200HX. Пользователям доступна конфигурация с оперативной памятью DDR5 объёмом до 64 ГБ с частотой 6400 МТ/с. Для хранения данных предусмотрены сразу три слота M.2, которые в сумме поддерживают до 12 ТБ PCIe-накопителей — каждый слот рассчитан на SSD объёмом до 4 ТБ.

За графику отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU, однако при желании можно выбрать версии с RTX 5080 или RTX 5070 Ti. Dell подчёркивает, что усовершенствованная система охлаждения позволяет поддерживать более высокие лимиты энергопотребления при сохранении низких температур.

На фронтальной стороне установлен 16-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 240 Гц, пиковой яркостью до 620 нит в HDR-режиме и расширенным охватом цветового пространства — 120% DCI-P3.

Набор интерфейсов включает:





три порта USB 3.2 Gen 1 Type-A

два порта Thunderbolt 5

HDMI 2.1

аудиоразъём 3,5 мм

слот для SD-карт

Среди других особенностей Alienware 16 Area-51 — аккумулятор ёмкостью 96 Вт·ч, возможность установки низкопрофильной механической клавиатуры Cherry MX и обновлённый лаконичный дизайн. Dell планирует начать продажи ноутбука в первом квартале 2026 года, однако стоимость устройства пока не раскрывается.