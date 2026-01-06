Компания Acer представила обновлённую версию ноутбука Swift 16 AI в рамках своей презентации на CES 2026. Ранее этот 16-дюймовый ноутбук оснащался процессорами Intel Lunar Lake, однако теперь производитель делает шаг вперёд и готовит модель с чипами нового поколения Panther Lake. В максимальной конфигурации Swift 16 AI получит процессор Intel Core Ultra X9 388H, хотя полный перечень доступных вариантов Panther Lake Acer пока не раскрывает.

Процессор Core Ultra X9 388H включает 16 вычислительных ядер и 12 графических ядер Xe3, объединённых в виде встроенной графики Arc B390. Ноутбук можно будет сконфигурировать с объёмом оперативной памяти LPDDR5X до 32 ГБ, а также с твердотельным накопителем M.2 объёмом до 2 ТБ. Эти компоненты работают в паре с OLED-дисплеем формата 16:10, который предлагается в двух вариантах: с разрешением 1200p и яркостью 250 нит либо с разрешением 1800p и яркостью 340 нит. В обоих случаях экран обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

Независимо от выбранной конфигурации, Swift 16 AI будет оснащаться аккумулятором ёмкостью 70 Вт·ч, тактильным тачпадом с виброотдачей и поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 7.

Acer подтвердила, что ноутбук поступит в продажу до конца текущего квартала, однако этот срок может относиться только к рынкам еврозоны. Информации о стоимости устройства на данный момент компания не раскрыла.