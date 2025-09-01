Журналисты напомнили о функции Target Display Mode, которая раньше позволяла использовать iMac как внешний монитор. Apple убрала её ещё в 2015 году с выходом iMac 5K, когда пропускной способности Thunderbolt 2 оказалось недостаточно для поддержки высокого разрешения. Последними моделями с этой опцией стали iMac 2014 года. Позднее компания полностью исключила функцию из macOS Mojave и окончательно «похоронила» её в Big Sur.

Почему функцию стоит вернуть

Сегодня технических ограничений больше нет. Современные iMac с чипами Apple Silicon и интерфейсом Thunderbolt 4 способны справиться с передачей нужного объёма данных. По мнению экспертов, возвращение Target Display Mode помогло бы продлить срок службы устройств: после апгрейда пользователи могли бы превратить старый iMac в дополнительный экран.





Противники этой идеи считают, что Apple не пойдёт на такой шаг, чтобы не подрывать продажи Studio Display. Однако рынок этого монитора остаётся нишевым, а сам iMac имеет ряд ограничений: меньший размер панели, менее высокую яркость и белые рамки, которые смущают часть покупателей.

Экологический фактор и перспективы

Учитывая акцент Apple на устойчивом развитии и экологичность, возвращение Target Display Mode выглядело бы логичным шагом. Это позволило бы избежать преждевременной утилизации дисплеев. Тем более в следующем поколении Studio Display ожидается 120-герцовая miniLED-панель, что сделает его конкурентоспособным и без жёсткого ограничения функций iMac.





По мнению аналитиков, технически возродить Target Display Mode можно всего лишь обновлением macOS.