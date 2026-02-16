Инсайдеры утверждают, что Apple рассматривает внедрение технологии, похожей на приватный экран Galaxy S26 Ultra, в будущие MacBook — вероятно не раньше 2029 года. Это не просто косметическое улучшение: речь о системном ограничении углов обзора, которое реально защищает содержимое экрана от посторонних глаз и меняет практику работы в публичных местах.

Как работает Privacy Display

На Galaxy S26 Ultra функция Privacy Display комбинирует апаратные приёмы и софт Samsung Display — технология продаётся как Flex Magic Pixel. В смартфоне это позволяет:

резко сужать углы, под которыми экран остаётся читаемым;

включать защиту для всего экрана, отдельных приложений или выбранной области;

сохранять яркость и цветопередачу в центре, не делая изображение нечитабельным пользователю прямо перед экраном.

Аналогичные идеи не новы — на рынке есть аппаратные «приватные фильтры» и встроенные решения вроде HP Sure View — но Samsung реализовал это на уровне панели и программной настройки для смартфона.

Когда функция может появиться в MacBook

По данным инсайдера Ice Universe, Apple не добавит такую опцию в ближайшие поколения — ориентир 2029 год. Это значит, что разработка потребует переосмысления матриц, контроллеров подсветки и глубокой интеграции с macOS. Apple вполне может встроить функцию только в старшие модели MacBook Pro и продавать её как опцию за доплату, повторив модель с Nano Texture для экранов Studio Display и MacBook.

Если Apple пойдёт по пути программной имитации (например, затемнение боков в macOS), результат будет хуже аппаратного варианта: страдает читаемость, снижается контраст. Аппаратная реализация дороже и сложнее, но даёт реальную защиту от боковых наблюдателей.





Кому это выгодно и кто проиграет

Появление встроенного приватного экрана в MacBook принесёт несколько очевидных победителей и проигравших.

Выигрывают пользователи, работающие с конфиденциальной информацией в публичных местах — менеджеры, финансисты, журналисты.

Выигрывает Apple: функция усилит премиальность Pro‑линейки и откроет путь к допродажам как опции.

Проигрывают производители внешних защитных фильтров — спрос на накладки снизится, если решение станет встроенным.

Проигрывают и конкуренты вроде Samsung в плане уникального маркетингового преимущества, но выигрыш в экосистеме останется за тем, кто быстрее массово реализует идею на ноутбуках.

Для бизнеса и государственных клиентов это будет аргумент в пользу закупки MacBook с такой опцией, но не для всех: цена и потеря яркости по краям могут сделать функцию нишевой.

Наконец, если Apple решит привязать приватный экран к дорогим панелям и включать его как платную опцию, это снова поднимет вопрос: технологии конфиденциальности — это базовая функция безопасности или премиум‑аксессуар для избранных?

Прогноз: Apple может реализовать аппаратный приватный экран, но сделает это аккуратно — сначала в Pro‑моделях и за доплату. Если рынок отреагирует положительно, технология быстро проникнет и в другие ноутбуки — причем не только в линейки Apple.