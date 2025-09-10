Компания «Амур» объявила о выпуске новой линейки офисных моноблоков «Тигр», разработанных с учётом требований государственных организаций и корпоративных заказчиков. Устройства уже включены в реестр Минпромторга РФ, что позволяет использовать их в госсекторе.

Компактный дизайн и удобство в работе

Моноблоки «Тигр» выполнены в минималистичном современном стиле и требуют минимального количества кабелей для подключения. Такой форм-фактор делает их удобными для применения в офисах, на ресепшенах, в переговорных и опенспейсах, где важна аккуратность и эргономика рабочего места.





Технические характеристики моноблоков «Тигр»

Новая серия оснащена материнской платой собственной разработки «Амур» на базе чипсета Intel H610, что обеспечивает поддержку процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений и стабильную работу в режиме многозадачности.

Ключевые параметры устройств:





Процессоры : Intel Core 12/13/14 поколения

: Intel Core 12/13/14 поколения Чипсет : Intel H610 (собственная разработка «Амур»)

: Intel H610 (собственная разработка «Амур») ОЗУ : 2 слота DDR4 SO-DIMM, до 64 ГБ (3200 МГц)

: 2 слота DDR4 SO-DIMM, до (3200 МГц) Графика : встроенная Intel UHD Graphics

: встроенная Хранилище : SSD M.2-2280 NVMe, HDD/SSD 2,5″ SATA

: SSD M.2-2280 NVMe, HDD/SSD 2,5″ SATA Сеть : 1x RJ45 (10/100/1000 Мбит/с), опционально Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1

: 1x RJ45 (10/100/1000 Мбит/с), опционально Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1 Разъёмы : HDMI, DisplayPort, 2x USB 3.2 Type-A Gen2, 2x USB 2.0 Type-A, аудиоразъёмы

: HDMI, DisplayPort, 2x USB 3.2 Type-A Gen2, 2x USB 2.0 Type-A, аудиоразъёмы Экран : 23,8″ Full HD, опционально 27″ QHD

: 23,8″ Full HD, опционально 27″ QHD Камера : встроенная выдвижная 2 Мп

: встроенная выдвижная 2 Мп Акустика : 2 динамика по 3 Вт

: 2 динамика по 3 Вт Блок питания : 120 Вт

: 120 Вт Габариты : 540 × 325 × 55 мм

: 540 × 325 × 55 мм Гарантия: 1 год, с возможностью продления до 3 лет

Гибкость и безопасность

Особое внимание уделено информационной безопасности: по желанию заказчика моноблоки могут поставляться без модуля Wi-Fi. При этом доступна установка не только Windows 10/11, но и отечественных реестровых операционных систем, что важно для компаний и государственных учреждений.

Доступность

Моноблоки «Амур Тигр» уже доступны для корпоративных клиентов через эксклюзивного дистрибьютора — компанию Merlion.



