Компания «Амур» объявила о выпуске новой линейки офисных моноблоков «Тигр», разработанных с учётом требований государственных организаций и корпоративных заказчиков. Устройства уже включены в реестр Минпромторга РФ, что позволяет использовать их в госсекторе.

Содержание
1. Компактный дизайн и удобство в работе
2. Технические характеристики моноблоков «Тигр»
3. Гибкость и безопасность
4. Доступность

Компактный дизайн и удобство в работе

Моноблоки «Тигр» выполнены в минималистичном современном стиле и требуют минимального количества кабелей для подключения. Такой форм-фактор делает их удобными для применения в офисах, на ресепшенах, в переговорных и опенспейсах, где важна аккуратность и эргономика рабочего места.


Технические характеристики моноблоков «Тигр»

Новая серия оснащена материнской платой собственной разработки «Амур» на базе чипсета Intel H610, что обеспечивает поддержку процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений и стабильную работу в режиме многозадачности.

Ключевые параметры устройств:


  • Процессоры: Intel Core 12/13/14 поколения
  • Чипсет: Intel H610 (собственная разработка «Амур»)
  • ОЗУ: 2 слота DDR4 SO-DIMM, до 64 ГБ (3200 МГц)
  • Графика: встроенная Intel UHD Graphics
  • Хранилище: SSD M.2-2280 NVMe, HDD/SSD 2,5″ SATA
  • Сеть: 1x RJ45 (10/100/1000 Мбит/с), опционально Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1
  • Разъёмы: HDMI, DisplayPort, 2x USB 3.2 Type-A Gen2, 2x USB 2.0 Type-A, аудиоразъёмы
  • Экран: 23,8″ Full HD, опционально 27″ QHD
  • Камера: встроенная выдвижная 2 Мп
  • Акустика: 2 динамика по 3 Вт
  • Блок питания: 120 Вт
  • Габариты: 540 × 325 × 55 мм
  • Гарантия: 1 год, с возможностью продления до 3 лет

Гибкость и безопасность

Особое внимание уделено информационной безопасности: по желанию заказчика моноблоки могут поставляться без модуля Wi-Fi. При этом доступна установка не только Windows 10/11, но и отечественных реестровых операционных систем, что важно для компаний и государственных учреждений.

Доступность

Моноблоки «Амур Тигр» уже доступны для корпоративных клиентов через эксклюзивного дистрибьютора — компанию Merlion.


