На выставке IFA 2025 Acer представила обновления сразу для двух своих игровых линеек. Среди новинок — гигантский 18-дюймовый Predator ноутбук, монитор с ультра высокой частотой обновления и несколько бюджетных моделей Nitro.

Predator Helios 18P AI — ещё более мощная версия Helios 18, показанного на CES 2024, с «настольным уровнем AI» в портативном корпусе. Внутри доступны процессор Intel Core Ultra 9, мобильная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 и SSD объёмом до 6 ТБ. Ноутбук оснащён Mini LED 4K экраном, подходящим для игр и творческих задач. Для охлаждения используется фирменная система Acer с тонкими металлическими вентиляторами, термопастой на основе жидкого металла и тепловыми трубками.





Также компания представила игровые десктопы Predator Orion 7000 и Orion 5000 с GPU GeForce RTX 5090 и 5080 соответственно. Среди мониторов особого внимания заслуживает Predator X27U F8 — 26,5-дюймовый OLED с разрешением 2560×1440 и невероятной частотой обновления 720 Гц. Поддерживаются AMD FreeSync Premium Pro для устранения разрывов и дергания изображения.

В линейке Nitro Acer анонсировала два новых игровых ноутбука. Nitro V 16 может комплектоваться процессором Intel Core 9 и GPU NVIDIA GeForce RTX 5070, поддерживает NVIDIA DLSS 4 и имеет экран 2560×1600 с частотой до 180 Гц. Nitro V 16S ориентирован на портативность: такой же процессор и GPU, экран 180 Гц, корпус из металла толщиной 19,9 мм.





К новым ноутбукам прилагается ряд мониторов Nitro. Среди них: 39,7-дюймовый изогнутый XZ403CKR с 5K панелью и встроенными динамиками, 27-дюймовый XV270X с 5K экраном и встроенными динамиками, XV273U W1 с 1440p дисплеем и XV275K V6 с 4K экраном и двумя HDMI 2.1 портами.

Цены и даты выхода: Predator Helios 18P AI — информация пока не объявлена, Predator X27U F8 — $1 300, начало продаж Q1 2026. Nitro V 16 — $1 000 в США с октября, Nitro V 16S — $1 100 с ноября. Мониторы Nitro: XV25K V6 — $700, XV273U W1 — $300, XV270X — $900, XZ403CKR — $1 000, доступность Q1 2026.



