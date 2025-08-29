Acer выпустила в России новый игровой монитор Nitro XV272UV3, ориентированный на киберспорт и современные игры. Модель получила 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 2K (2560×1440 пикселей), частотой обновления до 180 Гц и временем отклика до 0,5 мс. В продажу новинка поступила по цене от 24 399 рублей.
Киберспортивный стандарт 2K
Главная особенность Acer Nitro XV272UV3 — оптимальное сочетание QHD-разрешения и диагонали 27 дюймов. Такой формат обеспечивает баланс между качеством картинки и производительностью видеокарты.
При подключении через DisplayPort 1.2 монитор работает на частоте 180 Гц, через HDMI 2.0 — до 144 Гц. Время отклика достигает 1 мс (GtG), а пиковый показатель 0,5 мс устраняет шлейфы движущихся объектов, что особенно важно для шутеров и гонок.
Цветопередача и HDR
IPS-матрица покрывает до 95 % цветового пространства DCI-P3 и получила заводскую калибровку с показателем Delta E < 1, что гарантирует точную цветопередачу.
Яркость экрана составляет 350 нит, в режиме DisplayHDR 400 пиковое значение достигает 400 нит. Это делает монитор подходящим не только для игр, но и для работы с графикой и монтажа видео.
Подключение и звук
Модель оснащена стандартным набором портов:
- 2× HDMI 2.0,
- 1× DisplayPort 1.2,
- аудиоразъём 3,5 мм.
Предусмотрены встроенные динамики мощностью 2×3 Вт — их хватит для звонков и фоновой музыки. Поддерживается подключение нескольких источников сигнала с быстрым переключением.
Игровые функции и дизайн
Через экранное меню и приложение Acer Display Widget доступны предустановленные профили для разных жанров игр, настройка разгона матрицы и тонкая коррекция изображения.
Дизайн выполнен в стиле ZeroFrame — с тонкими рамками с трёх сторон, что удобно для многоэкранных конфигураций.
Эргономика и забота о зрении
Комплектная подставка позволяет регулировать высоту на 120 мм, наклонять экран от -5° до 25°, поворачивать на 360° и переводить в портретный режим. Также поддерживается крепление VESA 100×100 мм.
Для защиты глаз используются технологии Flickerless, BlueLightShield и Low Dimming, а матовое антибликовое покрытие помогает работать при ярком освещении.
Характеристики Acer Nitro XV272UV3
- Диагональ: 27″ IPS
- Разрешение: 2560×1440 (2K)
- Частота обновления: до 180 Гц (144 Гц по HDMI)
- Время отклика: 0,5–1 мс (GtG)
- Яркость: до 400 кд/м² (HDR 400)
- Цветовой охват: 95 % DCI-P3
- Порты: 2× HDMI 2.0, 1× DP 1.2, аудио 3,5 мм
- Встроенные динамики: 2×3 Вт
- Поддержка AMD FreeSync Premium
- Подставка с регулировкой + крепление VESA 100×100