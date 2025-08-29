Acer выпустила в России новый игровой монитор Nitro XV272UV3, ориентированный на киберспорт и современные игры. Модель получила 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 2K (2560×1440 пикселей), частотой обновления до 180 Гц и временем отклика до 0,5 мс. В продажу новинка поступила по цене от 24 399 рублей.

Киберспортивный стандарт 2K

Главная особенность Acer Nitro XV272UV3 — оптимальное сочетание QHD-разрешения и диагонали 27 дюймов. Такой формат обеспечивает баланс между качеством картинки и производительностью видеокарты.





При подключении через DisplayPort 1.2 монитор работает на частоте 180 Гц, через HDMI 2.0 — до 144 Гц. Время отклика достигает 1 мс (GtG), а пиковый показатель 0,5 мс устраняет шлейфы движущихся объектов, что особенно важно для шутеров и гонок.

Цветопередача и HDR

IPS-матрица покрывает до 95 % цветового пространства DCI-P3 и получила заводскую калибровку с показателем Delta E < 1, что гарантирует точную цветопередачу.





Яркость экрана составляет 350 нит, в режиме DisplayHDR 400 пиковое значение достигает 400 нит. Это делает монитор подходящим не только для игр, но и для работы с графикой и монтажа видео.

Подключение и звук

Модель оснащена стандартным набором портов:





2× HDMI 2.0,

1× DisplayPort 1.2,

аудиоразъём 3,5 мм.

Предусмотрены встроенные динамики мощностью 2×3 Вт — их хватит для звонков и фоновой музыки. Поддерживается подключение нескольких источников сигнала с быстрым переключением.

Игровые функции и дизайн

Через экранное меню и приложение Acer Display Widget доступны предустановленные профили для разных жанров игр, настройка разгона матрицы и тонкая коррекция изображения.





Дизайн выполнен в стиле ZeroFrame — с тонкими рамками с трёх сторон, что удобно для многоэкранных конфигураций.

Эргономика и забота о зрении

Комплектная подставка позволяет регулировать высоту на 120 мм, наклонять экран от -5° до 25°, поворачивать на 360° и переводить в портретный режим. Также поддерживается крепление VESA 100×100 мм.

Для защиты глаз используются технологии Flickerless, BlueLightShield и Low Dimming, а матовое антибликовое покрытие помогает работать при ярком освещении.

Характеристики Acer Nitro XV272UV3