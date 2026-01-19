Компания Xiaomi выпустила в Китае стирально-сушильную машину Mijia Washing Machine Pro Super Electrolysis Smart Wash and Dry 10kg. Новинка стала более компактной версией ранее представленной модели на 12 кг, сохранив при этом ключевые функции, включая технологию суперэлектролиза, интеллектуальную подачу моющих средств и поддержку HyperOS Connect.

По заявлению Xiaomi, стиральная машина способна предотвращать линьку тканей и удалять до 20 типов загрязнений, среди которых соевый соус, фруктовый сок и кровь. Это достигается за счёт технологии суперэлектролиза, которая также помогает устранять пожелтение белых вещей. Компания отмечает, что эффективность одной стирки сопоставима с использованием около 50 г цветобезопасного отбеливателя.

Mijia Washing Machine Pro обеспечивает уровень стерилизации до 99,99%. Пользователю доступны 21 программа стирки, включая режим паровой обработки и быстрый цикл продолжительностью 12 минут. Машина оснащена системой интеллектуального дозирования моющих средств с двумя отсеками, каждый из которых рассчитан примерно на 30 дней использования. Также предусмотрена сушка при низкой температуре с автоматическим завершением процесса, когда в белье больше не определяется влага.

Благодаря поддержке Xiaomi HyperOS Connect устройством можно управлять удалённо через фирменное приложение или с помощью голосовых команд ассистента Xiao AI.

В Китае новинка поступит в продажу по цене 3 799 юаней (около 545 долларов США). Пока не сообщается, будет ли и когда эта модель доступна на других рынках.



