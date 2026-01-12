Компания TP-Link выпустила новый маршрутизатор Archer BE670, относящийся к классу устройств с поддержкой Wi-Fi 7 и ориентированный на пользователей, которым важны высокая скорость и стабильное беспроводное соединение. Новинка работает в диапазоне 6 ГГц и обеспечивает скорость передачи данных до 5 765 Мбит/с, аналогичный показатель заявлен и для диапазона 5 ГГц. В диапазоне 2,4 ГГц скорость достигает 688 Мбит/с. Для оптимальной работы устройства автоматически распределяются между диапазонами, также поддерживаются технологии MU-MIMO и OFDMA.

По заявлению TP-Link, Archer BE670 хорошо подходит для больших квартир и домов, например с тремя спальнями. Для расширения зоны покрытия и повышения скорости беспроводной сети роутер может объединяться с другими совместимыми устройствами в mesh-сеть с помощью технологии EasyMesh. Модель оснащена шестью внешними антеннами, а также пятью Ethernet-портами. Два из них — на 10 Гбит/с и 2,5 Гбит/с — могут использоваться как в роли WAN, так и LAN.

На практике самый быстрый порт может быть удобнее задействовать для подключения сетевого хранилища, а не модема. Помимо высокоскоростных портов, предусмотрены ещё три стандартных гигабитных Ethernet-разъёма. При этом у TP-Link Archer BE670 отсутствует USB-порт, который часто используется для подключения внешнего накопителя и организации простого сетевого хранилища. Зато роутер поддерживает создание отдельных сетей для устройств умного дома и IoT.

Новый маршрутизатор TP-Link Archer BE670 уже доступен для заказа по цене 299 долларов.