На выставке IFA 2025 в Берлине компания LG Electronics покажет четыре новых решения для уборки дома. В линейку войдут моющий робот-пылесос с функцией пара, робот-пылесос со встроенной станцией, вертикальный пылесос с технологией Micro Cyclone и модель для сухой и влажной уборки.

Робот-пылесос с паровой очисткой

Обновлённый моющий робот-пылесос LG получит более чем двукратное усиление мощности всасывания по сравнению с прошлогодней моделью. Устройство будет оснащено функцией уборки паром, которая помогает удалять жир и жидкие загрязнения.





Док-станция будет стерилизовать ткань моющей насадки горячей водой и паром, устраняя запахи и поддерживая чистоту. Встроенный ИИ-чип позволит распознавать мебель, ковры и загрязнения. При обнаружении ковра робот автоматически вернётся на станцию, чтобы снять моющую насадку и избежать пятен.

Станция также получит систему LG Shield для защиты пользовательских данных.





Встраиваемая станция с автоматической дверцей

Док-станцию можно будет встроить под кухонную раковину. Она будет оснащена автоматической дверцей, которая открывается при выезде робота и остаётся незаметной в закрытом состоянии.

Система циркуляции воздуха снизит уровень шума, а подача и слив воды будут происходить автоматически. Датчик загрязнения станет контролировать чистоту насадки в реальном времени.





Вертикальный пылесос с Micro Cyclone

Новый вертикальный пылесос LG сохранит мощность всасывания даже при засорении шерстью и мелкой пылью. Он будет оснащён технологией Micro Cyclone и системой очистки фильтра.

Модель разработана на основе конструкции, подходящей для людей с аллергией, и получит автоматическую систему удаления пыли. Отдельно стоящая зарядная станция позволит удобно разместить устройство в квартире.





Вертикальный пылесос для влажной и сухой уборки

LG также покажет лёгкий пылесос с функцией AI Roller Control, которая уменьшает нагрузку на запястья и обеспечит плавное движение. Устройство сможет втягивать как жидкие загрязнения, так и твёрдые частицы.

Пылесос оснастят подсветкой для уборки в тёмных уголках, а насадка будет автоматически промываться горячей водой, стерилизоваться паром и сушиться.

Лю Джэ Чоль, президент LG Home Appliance Solution Company, отметил:

«Новые пылесосы LG разработаны с учётом стиля жизни европейцев. Они обеспечат производительность, комфорт, гигиену и душевное спокойствие, внося лёгкость и элегантность в повседневную жизнь».

Новая линейка пылесосов LG будет представлена на выставке IFA 2025 в Берлине (зал 18, Messe Berlin) с 5 по 9 сентября.