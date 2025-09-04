На выставке IFA в Германии компания Eufy анонсировала несколько новых устройств, среди которых особенно выделяется MarsWalker. Это компактное устройство умеет поднимать и спускать роботы-пылесосы по лестницам — главному препятствию для подобных гаджетов.

По словам компании, MarsWalker автоматически распознаёт различные типы лестниц, включая прямые, Г-образные и П-образные. Он переносит пылесос между этажами и возвращает его на базу при необходимости. В Eufy подчёркивают, что это решение обеспечивает «по-настоящему бесконтактную уборку во всём доме, избегая необходимости покупать несколько пылесосов для разных этажей».





Устройство использует четыре управляющих рычага, которые адаптируются к конструкции лестницы, и гусеничную систему, обеспечивающую надёжное сцепление с каждой ступенью. Конструкция разработана таким образом, чтобы минимизировать риск соскальзывания.

Тем не менее, есть ограничения. Во-первых, цена пока не раскрыта. Если она окажется сопоставимой со стоимостью робота-пылесоса, то покупка второго устройства может быть более рациональным решением для дома с несколькими этажами. Во-вторых, MarsWalker совместим только с отдельными моделями Eufy и не поддерживает сторонние устройства. Выход новинки намечен на первую половину 2026 года.





Также на IFA был представлен новый робот-пылесос Omni S2, полностью совместимый с MarsWalker. Он оснащён системой ароматизации и адаптивными колёсами для преодоления препятствий, например, толстых ковров. Старт продаж запланирован на январь 2026 года по цене 1600 долларов.