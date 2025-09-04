На выставке IFA 2025 в Берлине компания Dreame Technology представила свои новые решения для умного дома. Главным событием стал робот-пылесос Dreame Cyber X — первая в мире модель, способная подниматься по лестницам с помощью уникальной системы QuadTrack. Разработка открывает новый этап в эволюции домашней уборки и избавляет владельцев многоэтажных домов от необходимости переносить робот-пылесос вручную. Также на IFA 2025 компания Anker представила своё видение перемещения пылесосов по лестницам, они представили систему Eufy MarsWalker, которая переносит робот-пылесос вверх или вниз.

Dreame Cyber X: новый стандарт умной уборки

Cyber X представляет собой полноценную экосистему для уборки нескольких этажей. В ее основе — сам робот-пылесос, бионическая система подъема по лестницам QuadTrack и базовая станция.





Когда Cyber X необходимо переместиться на другой этаж, он автоматически стыкуется с платформой QuadTrack™, которая работает как мини-лифт. Система аккуратно переносит устройство на новый уровень, после чего робот продолжает уборку без участия человека. По завершении работы процесс повторяется в обратном порядке.

Такой подход решает главную проблему традиционных роботов-пылесосов: невозможность убирать лестницы и обслуживать несколько этажей без ручного вмешательства.





Технологии Cyber X

Инженеры Dreame оснастили новинку рядом инновационных решений:

Bionic QuadTrack — система, способная поднимать пылесос по ступеням высотой до 25 см со скоростью 0,2 м/с. Технология динамически адаптируется к различной геометрии и ширине ступеней, обеспечивая плавное и безопасное движение.

— система, способная поднимать пылесос по ступеням высотой до 25 см со скоростью 0,2 м/с. Технология динамически адаптируется к различной геометрии и ширине ступеней, обеспечивая плавное и безопасное движение. Triple Braking Protection — трехуровневая защита с независимыми тормозами и резиновыми протекторами для надежного сцепления с поверхностью. Это исключает скольжение на паркете, плитке и ковре.

— трехуровневая защита с независимыми тормозами и резиновыми протекторами для надежного сцепления с поверхностью. Это исключает скольжение на паркете, плитке и ковре. Smart 3DAdapt — лазер со структурированным светом и камера с искусственным интеллектом. Система строит 3D-карту лестницы в реальном времени, рассчитывая глубину, угол и высоту каждой ступени.

— лазер со структурированным светом и камера с искусственным интеллектом. Система строит 3D-карту лестницы в реальном времени, рассчитывая глубину, угол и высоту каждой ступени. Аккумуляторы 6400 мАч — как у пылесоса, так и у системы QuadTrack™, что позволяет выполнять уборку до пяти этажей подряд.

Эти технологии превращают Cyber X в первый коммерческий пример роботизированного решения для многоуровневых пространств.





Новая линейка Dreame и даты продаж

На IFA 2025 компания также показала другие новинки: беспроводные пылесосы и обновленные модели для комплексной уборки.

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete — старт продаж 8 сентября 2025 года, цена 1499 евро (скидка 200 евро в течение первых двух недель).

— старт продаж 8 сентября 2025 года, цена 1499 евро (скидка 200 евро в течение первых двух недель). Dreame Aqua10 Ultra Track Complete — доступен с 8 сентября, в белом и черном цветах, цена 1499 евро.

— доступен с 8 сентября, в белом и черном цветах, цена 1499 евро. Dreame Matrix10 Ultra — в продаже с 24 сентября, стоимость 1599 евро (скидка 200 евро в течение первой недели).

— в продаже с 24 сентября, стоимость 1599 евро (скидка 200 евро в течение первой недели). Dreame V30 — появится 25 сентября, цена 599 евро (скидка 50 евро до 8 октября).

— появится 25 сентября, цена 599 евро (скидка 50 евро до 8 октября). Dreame V20 Pro — также с 25 сентября, стоимость 429 евро (скидка 40 евро до 8 октября).

Все модели будут доступны на официальном сайте Dreame, в Amazon и у авторизованных ритейлеров.





Компания также сообщила, что новые серии Dreame Cyber10 Ultra и A3 AWD выйдут в начале 2026 года.

Почему Cyber X может изменить рынок

Появление Cyber X знаменует собой переход к новому уровню роботизации бытовой техники. Если ранние поколения роботов-пылесосов могли убирать только в пределах одного этажа, то теперь пользователи смогут полностью автоматизировать уборку всего дома, включая лестницы.

Это решение особенно актуально для владельцев коттеджей и многоэтажных квартир, где лестницы занимают значительную часть пространства. Dreame первой предложила готовое коммерческое решение, которое совмещает удобство, безопасность и автономность.