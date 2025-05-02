Согласно отчёту Canalys за первый квартал 2025 года, компания Xiaomi вышла на первое место по объёму поставок смартфонов в Китае. Производитель отгрузил 13,3 миллиона устройств, заняв 19% рынка.

Синергия экосистемы и грамотная ценовая стратегия

Аналитики объясняют успех Xiaomi эффектом синергии между смартфонным бизнесом и более широкой экосистемой — от носимых устройств до ПК и электромобилей. Унифицированная ценовая политика в онлайне и офлайне позволила компании эффективно использовать государственные субсидии, стимулировать покупку комплектов и снизить барьеры для принятия решений у потребителей.

Huawei дышит в спину

Huawei заняла второе место с 13 миллионами поставленных устройств и 18% долей рынка. Компания продолжает уверенный рост благодаря инвестициям в складные смартфоны, такие как Mate XT и Pura X, а также продвижению HarmonyOS Next. По прогнозу Canalys, эта операционная система будет установлена на 3% смартфонов в Китае к концу 2025 года.

Oppo и Vivo остались на третьем и четвёртом местах

Oppo и Vivo поставили 10,6 и 10,4 миллиона устройств соответственно, заняв по 15% доли каждая. Однако только Vivo удалось немного увеличить продажи по сравнению с прошлым годом, в то время как у Oppo зафиксирован спад на 3%.

Apple выпала из топ-4

Наиболее неожиданным стало снижение Apple до пятого места. Компания отгрузила 9,2 миллиона iPhone — это на 8% меньше, чем годом ранее. Спад обусловлен сезонным пиком в конце 2024 года и продолжающимися трудностями в условиях растущей популярности локальных брендов и ценовой чувствительности китайского рынка.

Общий рост рынка

В целом, китайский рынок смартфонов показал скромное восстановление. В первом квартале было отгружено 70,9 миллиона устройств — на 5% больше, чем год назад. Canalys связывает рост с национальными программами субсидий и улучшением потребительских настроений, но отмечает, что значительная часть спроса была «перетянута» вперёд, а не сформировалась органически.