Смартфон Honor X6c официально поступил в продажу на российском рынке. Новинка выделяется усиленной прочностью корпуса, влагозащитой по стандарту IP64, энергоэффективной платформой и выделенной кнопкой AI-ассистента. Устройство уже доступно в ритейле и на маркетплейсах, а в первые дни действует специальное предложение — скидка 3000 рублей.

Защита от падений и влагостойкость IP64

Honor X6c получил корпус с усиленной конструкцией и защитным стеклом, выдерживающим падения с высоты до 1,5 метра. Смартфон сертифицирован по стандарту IP64, что делает его устойчивым к брызгам воды и позволяет использовать под дождём. При этом вес устройства составляет 199 граммов, а толщина — всего 8,39 мм.

Автономность и зарядка Honor SuperCharge

Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 5300 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт. Honor заявляет, что даже после 4 лет ежедневной подзарядки аккумулятор сохранит до 80 % первоначальной ёмкости. В режиме экстремального энергосбережения последние 2 % заряда обеспечивают до 61 минуты разговоров или почти 14 часов в режиме ожидания.

Производительность MediaTek G81 Ultra

За работу устройства отвечает восьмиядерный чип MediaTek G81 Ultra. Встроенные 6 ГБ оперативной памяти можно расширить ещё на 6 ГБ за счёт накопителя. Объём постоянной памяти составляет 128 или 256 ГБ, что даёт достаточно места для приложений, фото и видео.





Кнопка AI и Magic Capsule

На левой грани корпуса размещена кнопка AI-ассистента, вызывающая настраиваемое меню с быстрым доступом к функциям — заметкам, фонарику, скриншотам и др. Длительное удержание запускает Google Объектив для распознавания текста, поиска в интернете и решения задач.

Вокруг фронтальной камеры реализована функция Magic Capsule — динамические уведомления с управлением музыкой, таймером, будильником и другими приложениями.





Камеры с AI и вспышкой

Смартфон получил двойную камеру с основным модулем на 50 Мп и вспомогательным — на 0,8 Мп. Для селфи — фронтальная камера на 5 Мп. Также предусмотрена яркая светодиодная вспышка.

Интерфейс MagicOS 9.0 и Android 15

Honor X6c работает под управлением MagicOS 9.0 на базе Android 15. Среди ключевых функций: Magic Portal для быстрого взаимодействия между приложениями, большие настраиваемые папки, разделённые шторки, фирменные приложения и AI-ластик в галерее для удаления объектов с фото.





Цена и доступность

Honor X6c доступен в цветах «лунный белый», «полночный чёрный» и «океанический голубой». Смартфон можно купить в сетях DNS, МТС, Билайн, Мегафон, OZON и других ритейлерах по цене:

11 999 рублей за версию 6+128 ГБ

13 999 рублей за версию 6+256 ГБ

С 11 июля действует акция: скидка 3000 рублей на любую конфигурацию.