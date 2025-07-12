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Судя по последним утечкам, Google придерживается прошлогоднего ценового диапазона для своих новых флагманов — Pixel 10. Если компания не внесет неожиданных изменений, стоимость линейки будет следующей:

  • Pixel 10 — от 899 евро
  • Pixel 10 Pro — от 1099 евро
  • Pixel 10 Pro XL — от 1299 евро (версия с 256 ГБ)
  • Pixel 10 Pro Fold — от 1899 евро

Цены соответствуют прошлогодним, что означает отсутствие заметного подорожания. Однако есть нюанс: базовая версия Pixel 10 Pro XL, судя по всему, теперь будет начинаться с 256 ГБ памяти, тогда как в Pixel 9 Pro XL за 1199 евро предлагался вариант на 128 ГБ.

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Сравнение с предыдущим поколением

Если Google сохранит аналогичные цены в других регионах, то в США и Великобритании можно ожидать:

  • Pixel 10$799 / £799
  • Pixel 10 Pro$999 / £999
  • Pixel 10 Pro XL$1099 / £1099
  • Pixel 10 Pro Fold$1799 / £1799

Конечно, окончательные цифры могут варьироваться из-за налогов, таможенных пошлин и курсов валют.


Что еще известно о Pixel 10?

Пока что утечек о новых смартфонах немного. Ожидается, что Google сделает ставку на улучшенную производительность (хотя и не радикальную), а также продолжит развивать искусственный интеллект в своих устройствах.

Официальный анонс Pixel 10 может состояться уже в следующем месяце — осталось недолго ждать подтверждения всех деталей.


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