На фоне сообщений о возможной монетизации Galaxy AI, компания Samsung официально разъяснила, какие функции искусственного интеллекта будут доступны бесплатно и после 2025 года. Ответ опубликован в комментарии для Android Police и касается всей линейки Galaxy с поддержкой ИИ.

Собственные функции Samsung — без ограничений

Galaxy AI делится на два типа возможностей: разработанные самой Samsung и созданные в партнёрстве с Google на базе платформы Gemini. Представитель компании подтвердил, что все ИИ-инструменты, «предустановленные по умолчанию» на смартфонах Galaxy, останутся бесплатными навсегда.

К числу собственных функций Samsung, которые останутся бесплатными, относятся:

Audio Eraser (удаление шумов с аудиозаписей),

Object Eraser (удаление объектов с фото),

Note Assist (автоматическое форматирование и обобщение заметок),

Generative Wallpapers (создание обоев с помощью ИИ),

Live Translate (перевод в режиме реального времени),

Writing Assist (помощь при наборе текста) и другие.

Возможные ограничения касаются только Google Gemini

В то же время, функции Galaxy AI, использующие ИИ от Google — например, генерацию текста, контента или диалоги на базе Gemini — могут стать платными в будущем. Сейчас эти инструменты доступны бесплатно, но Google уже предлагает платный уровень Gemini Advanced с расширенными возможностями, который может стать стандартом после окончания пробного периода.





Samsung подчёркивает, что решение о монетизации сторонних ИИ-компонентов принимается не ею, а владельцем технологии — Google. Введение платы за некоторые функции возможно в 2026 году, однако это касается лишь партнёрских ИИ-сервисов, а не собственных разработок Samsung.

Возможные партнёрства с другими ИИ-компаниями

Компания также рассматривает партнёрство с другими ИИ-разработчиками, такими как Perplexity. Если дополнительные функции появятся в рамках таких соглашений, они могут быть платными — об этом будет сообщено отдельно.





На текущий момент владельцы смартфонов Galaxy могут быть уверены: всё, что было встроено в их устройство изначально, останется бесплатным и после 2025 года.