Apple готовит к выпуску новую бюджетную модель MacBook, которая может стать самым доступным ноутбуком компании за последние годы. Согласно последним утечкам, устройство будет построено на базе мобильного чипа A18 Pro от iPhone и представлено в ярких цветах.

Цветной корпус и 13,3-дюймовый дисплей

По данным аналитика Мин-Чи Куо, Apple планирует сохранить компактный 13,3-дюймовый экран, но впервые предложит выбор ярких цветовых решений. В числе рассматриваемых оттенков — серебристый, синий, розовый и жёлтый, что может напоминать гамму iMac или iPad.

В основе — чип A18 Pro от iPhone 16 Pro

Новый MacBook получит процессор A18 Pro — шестиядерный чип с 2 производительными и 4 энергоэффективными ядрами, а также шестиядерным GPU. Это первый случай, когда Apple использует A-серию чипов iPhone в ноутбуке. Ранее компания двигалась в обратном направлении, интегрируя чипы серии M в iPad.

Geekbench-тесты показывают, что A18 Pro по одноядерной производительности приближается к чипу M4, а по многоядерной — к M1, что делает его более чем подходящим для повседневных задач.





Возможная цена и дата выхода

Если слухи подтвердятся, новый MacBook может занять ценовую нишу в $799 или $899. Для сравнения, модель MacBook Air на базе M1, которую Apple продаёт через Walmart, стоит от $649.

Apple рассчитывает продать от 5 до 7 миллионов новых MacBook, что поможет увеличить общее количество проданных Mac до 25 миллионов в 2026 году.





Согласно информации от поставщиков, массовое производство стартует в конце четвёртого квартала 2025 года. Это указывает на возможный релиз в первой половине 2026 года, вероятно — весной.