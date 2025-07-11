Apple готовит к релизу новый внешний монитор — преемника Studio Display. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, выпуск устройства запланирован на начало 2026 года, синхронно с запуском новых Mac на чипах M5.

Новый код и возможная смена названия

Внутреннее обозначение монитора — J427. При этом в последнем отчёте Гурман не упоминает привычное название Studio Display, что может свидетельствовать о смене брендинга или значительных изменениях в продукте.

Ранее в этом году Гурман сообщал и о втором проекте с кодом J527, что может говорить о разработке двух разных моделей — например, обновлённого Studio Display и новой версии Pro Display XDR.

Возможности mini-LED

Отдельно аналитик Ross Young из DSCC утверждает, что Apple работает над новым 27-дюймовым дисплеем с mini-LED-подсветкой. Такая панель обеспечит более высокую яркость и контрастность по сравнению с текущей Studio Display на LED-матрице. По его прогнозу, модель может выйти в конце 2025 или начале 2026 года.





Что известно о текущей модели

Оригинальный Apple Studio Display вышел в марте 2022 года. Он оснащён 27-дюймовой панелью с разрешением 5K (5120×2880 пикселей), частотой обновления 60 Гц и яркостью до 600 нит. Также в устройстве реализованы встроенная камера, микрофоны, динамики, один порт Thunderbolt 3 и три USB-C.

В США текущая версия Studio Display стоит от $1 599.



