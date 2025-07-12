Следующий флагман Samsung Galaxy S26 Ultra может получить серьезное обновление камеры. По данным инсайдеров, смартфон оснастят новым 200-мегапиксельным сенсором от Sony с увеличенным размером пикселей. Это должно значительно улучшить качество фото, особенно при слабом освещении.



Хотя текущая модель Galaxy S25 Ultra уже использует 200-Мп камеру, новый датчик обещает быть более продвинутым. Правда, есть небольшая вероятность, что Samsung прибережет это обновление до выхода Galaxy S27 Ultra в 2027 году.

В линейке Galaxy S26 могут произойти изменения. По слухам, компания откажется от версии Plus, оставив три модели: базовый S26, ультратонкий S26 Edge и топовый S26 Ultra. Такой шаг должен упростить выбор покупателей.

Интересно, что Apple может пойти похожим путем. В 2026 году компания, возможно, заменит iPhone 17 Plus на более компактный iPhone 17 Air, сделав линейку более разнообразной.





Ожидается, что Samsung представит Galaxy S26 серию в январе 2026 года, сохранив традиционный график выпуска. Это даст компании фору перед Apple, которая обычно анонсирует новые iPhone в сентябре.

Пока подробностей о других характеристиках Galaxy S26 немного. Но уже ясно, что главными козырями флагмана станут продвинутая камера и новые ИИ-функции. Гонка между Samsung и Apple продолжается, и 2026 год обещает быть интересным для любителей смартфонов.



