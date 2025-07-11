Компания TCL анонсировала в России серию премиальных телевизоров C8K с технологией QD-Mini LED, звуковой системой Audio by Bang & Olufsen и интеллектуальными функциями. Новинки уже доступны в диагоналях 65, 75 и 85 дюймов, а стартовая цена составляет 169 999 рублей.

QD-Mini LED и CrystGlow HVA: яркое изображение при любом освещении

Телевизоры серии C8K оснащены технологией QD-Mini LED, которая обеспечивает высокую яркость, насыщенные цвета и чёткую детализацию в динамичных сценах. Экран CrystGlow HVA отличается контрастностью до 7000:1 и пониженным отражением, что позволяет сохранять высокое качество изображения даже при ярком дневном свете.

Модель поддерживает до 2880 зон локального затемнения, а технология устранения ореолов от TCL повышает глубину картинки. Новый процессор TSR AiPQ с алгоритмами ИИ обрабатывает изображение на уровне пикселей в зависимости от контента, а системы защиты зрения снижают нагрузку на глаза во время продолжительного просмотра.

Частота 144 Гц и Game Accelerator 288 VRR для геймеров

Собственная частота обновления экрана 144 Гц и поддержка технологии Game Accelerator 288 VRR делают серию C8K подходящей для современных игровых платформ и трансляций спортивных событий. Пользователи могут рассчитывать на минимальное время отклика и высокую плавность картинки.





Умные функции: от AI-Кино до AI-Офиса

Интеллектуальная платформа TCL предлагает режимы AI-Кино, AI-Игры, AI-Офис и AI-Искусство. Система самообучается, адаптируя изображение, звук и интерфейс под привычки владельца. В режиме Art Gallery телевизор может отображать более 100 000 произведений искусства. Также доступны визуальные сцены со звуками природы — от леса до камина.

Поддержка Google Cast, AirPlay 2, Chromecast и HDMI позволяет использовать телевизор как экран для работы, обучения и презентаций.





Звук от Bang & Olufsen и интерфейс Beosonic

Акустическая система Audio by Bang & Olufsen включает четыре независимых аудиочипа и верхний канал, обеспечивая объёмное, чистое и детализированное звучание. Интерфейс Beosonic позволяет точно настраивать звук под предпочтения пользователя, избавляя от необходимости в дополнительной аудиосистеме.

Дизайн без рамок и ультратонкий корпус

Телевизоры TCL C8K выполнены с применением технологии Micro-OD, что позволило добиться ультратонкого корпуса. Безрамочная конструкция делает устройство визуально лёгким и эстетически привлекательным в любом интерьере.





Серия C8K уже доступна в России. Минимальная цена — 169 999 рублей за модель с диагональю 65 дюймов.