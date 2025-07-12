Сделка по приобретению стартапа Windsurf компанией OpenAI не состоялась. Вместо этого CEO Windsurf Варун Мохан, соучредитель Дуглас Чен и часть команды разработчиков переходят в Google DeepMind для работы над проектом Gemini.

Команда Windsurf усилит направление Gemini в Google

Как сообщили Google и Windsurf, OpenAI отказалась от запланированной сделки по покупке стартапа Windsurf, ранее оценённой в $3 млрд. Вместо этого Google нанимает ключевых сотрудников компании, включая CEO Варуна Мохана и соучредителя Дугласа Чена, а также часть команды исследований и разработок. Новые сотрудники присоединятся к подразделению Google DeepMind.

Команда будет сосредоточена на развитии технологий агентного программирования и в основном займётся развитием возможностей языковой модели Gemini. При этом Google не получает контроль над Windsurf и не становится её акционером, но получает неисключительную лицензию на часть её технологий.

«Gemini — одна из лучших доступных моделей, и мы инвестируем в её продвинутые возможности для разработчиков», — отметил представитель Google Крис Паппас в комментарии изданию The Verge. «Мы рады приветствовать в Google DeepMind ведущих специалистов по AI-кодированию из команды Windsurf для развития наших решений в сфере агентного программирования».

Новое руководство Windsurf продолжит работу независимо

На фоне изменений в кадровом составе руководство Windsurf объявило о перестановках: исполняющим обязанности CEO стал глава бизнес-направления компании Джефф Ванг, а вице-президент по глобальным продажам Грэм Морено назначен новым президентом.





Варун Мохан и Дуглас Чен прокомментировали переход в Google следующим образом:

«Мы рады присоединиться к Google DeepMind вместе с частью команды Windsurf. Мы гордимся тем, чего достигли за последние четыре года, и с воодушевлением смотрим на следующий этап развития, который начнётся с сильной командой, оставшейся в компании».

Финансовые детали перехода не раскрываются

Google не уточняет условия и суммы, связанные с переходом команды Windsurf. Ранее OpenAI оценивала сделку по покупке стартапа в $3 млрд. Однако текущий формат соглашения между Google и Windsurf не предполагает передачи активов или долей, ограничиваясь лицензированием технологий и трудоустройством сотрудников.



