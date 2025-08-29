Создатель Wildberries Владислав Бакальчук присоединился к команде «М.Видео-Эльдорадо» и будет курировать цифровую трансформацию компании. Ритейлер намерен усилить онлайн-направление и выстроить технологичную экосистему для долгосрочного роста.
Цифровая стратегия компании
Генеральный директор «М.Видео-Эльдорадо» Феликс Либ отметил, что компания находится в процессе масштабных изменений:
«Мы строим конкурентоспособную омниканальную бизнес-модель, опираясь на доверие клиентов, экспертизу в технике, ассортимент, сеть магазинов и собственные финтех-сервисы. Рад приветствовать Владислава Бакальчука в нашей команде. Его опыт в e-commerce, логистике и IT поможет повысить эффективность процессов и запустить новые решения».
Позиция Владислава Бакальчука
По словам предпринимателя, «М.Видео-Эльдорадо» долгие годы задавала тренды в отрасли бытовой техники и электроники. Теперь же главной задачей станет усиление онлайн-каналов:
«Исторически компания сложилась как офлайн-сеть, но я вижу высокий потенциал роста именно в e-commerce. Будущее — в экосистеме, где логистика, IT и онлайн-продажи становятся основой для развития. Мы сможем резко увеличить долю онлайн-продаж и вернуть лидерские позиции на рынке».
Бакальчук подчеркнул, что цифровая трансформация — это сложная, но перспективная задача, которая откроет новые точки роста для бизнеса.
Биография Владислава Бакальчука
- Родился 24 февраля 1977 года в Люберцах (Московская область).
- В 1997 году окончил Московский энергетический университет по специальности «радиофизика».
- В 2002 году вместе с партнёром основал интернет-провайдера UTech.
- В 2004 году стал сооснователем интернет-площадки Wildberries.
- С 2006 года полностью сосредоточился на развитии Wildberries, превратив её в крупнейший маркетплейс России и IT-компанию с собственными банковскими, логистическими и кадровыми системами.