Создатель Wildberries Владислав Бакальчук присоединился к команде «М.Видео-Эльдорадо» и будет курировать цифровую трансформацию компании. Ритейлер намерен усилить онлайн-направление и выстроить технологичную экосистему для долгосрочного роста.

Цифровая стратегия компании

Генеральный директор «М.Видео-Эльдорадо» Феликс Либ отметил, что компания находится в процессе масштабных изменений:





«Мы строим конкурентоспособную омниканальную бизнес-модель, опираясь на доверие клиентов, экспертизу в технике, ассортимент, сеть магазинов и собственные финтех-сервисы. Рад приветствовать Владислава Бакальчука в нашей команде. Его опыт в e-commerce, логистике и IT поможет повысить эффективность процессов и запустить новые решения».

Позиция Владислава Бакальчука

По словам предпринимателя, «М.Видео-Эльдорадо» долгие годы задавала тренды в отрасли бытовой техники и электроники. Теперь же главной задачей станет усиление онлайн-каналов:

«Исторически компания сложилась как офлайн-сеть, но я вижу высокий потенциал роста именно в e-commerce. Будущее — в экосистеме, где логистика, IT и онлайн-продажи становятся основой для развития. Мы сможем резко увеличить долю онлайн-продаж и вернуть лидерские позиции на рынке».

Бакальчук подчеркнул, что цифровая трансформация — это сложная, но перспективная задача, которая откроет новые точки роста для бизнеса.





Биография Владислава Бакальчука