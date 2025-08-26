26 августа 2025 года крупнейший российский ритейлер электроники и бытовой техники М.Видео-Эльдорадообъявил о начале приёма предзаказов на новый планшет Huawei MatePad 11,5 2025.

Экран PaperMatte для защиты глаз

MatePad 11,5 2025 — универсальное устройство «3-в-1» для работы, учёбы и развлечений. Его ключевая особенность — дисплей PaperMatte, ранее доступный лишь во флагманской линейке Huawei.





Экран создан с применением технологий нанотравления стекла и магнетронного нанооптического покрытия. Это решение эффективно борется с бликами, рассеивает свет и сохраняет чёткое изображение даже под ярким солнцем или в офисном освещении. Текстурированная поверхность передаёт ощущения письма по бумаге, а в паре со стилусом Huawei M-Pencil третьего поколения делает рукописный ввод максимально естественным.

Дополнительно предусмотрены функции защиты зрения: круговая поляризация и DC-затемнение.





Программные возможности

Планшет получил офисные и творческие инструменты уровня ПК. Среди них — WPS Office для работы с таблицами и презентациями, а также обновлённое приложение «Блокнот» с интеллектуальным распознаванием рукописного текста, новыми кистями и расширенным набором инструментов. Впервые для доступного сегмента Huawei предлагает приложение для рисования GoPaint.

Производительность и автономность

MatePad 11,5 2025 оснащён аккумулятором ёмкостью 10 100 мА·ч, обеспечивающим до 14 часов воспроизведения видео. Поддерживается быстрая зарядка Huawei SuperCharge 40 Вт.





Устройство выпускается в цветах сиреневый и космический серый.

Стоимость и акции

Планшеты уже доступны для предзаказа в сети М.Видео-Эльдорадо:





Huawei MatePad 11,5 PaperMatte 8+256 ГБ с клавиатурой Smart Magnetic Keyboard — 31 999 руб. .

с клавиатурой Smart Magnetic Keyboard — . Huawei MatePad Pro 11,5 PaperMatte 8+256 ГБ — 26 999 руб. .

— . Huawei MatePad Pro 11,5 8+128 ГБ — 21 999 руб. по промоцене.

До 29 сентября действует спецпредложение: скидка 3 000 руб., стилус Huawei M-Pencil (3-го поколения) за 1 рубль и расширенная гарантия до 2 лет (1 год базовый + 1 год бонусом).