Один из самых известных брендов на рынке телевизоров фактически сдаёт позиции: Sony объявила о новом партнёрстве с TCL, в рамках которого именно китайская компания возьмёт на себя ведущую роль.

Как было сообщено сегодня в официальном пресс-релизе, Sony и TCL заключили «стратегическое партнёрство», предусматривающее создание совместного предприятия. Его запуск запланирован на апрель следующего года. При этом речь не идёт о равном распределении влияния: TCL получит 51% и станет контролирующей стороной, тогда как Sony достанется оставшиеся 49%. Компании уточняют, что финальное юридически обязывающее соглашение планируется подписать до марта. Новая структура будет отвечать за разработку и дизайн продуктов, производство, продажи, логистику и обслуживание клиентов по всему миру.

С точки зрения Sony такой шаг выглядит логичным. Несмотря на богатую историю в сегменте телевизоров, компания сегодня активно работает практически во всех направлениях потребительской электроники, а также занимает доминирующее положение в индустрии аниме благодаря владению Crunchyroll. TCL, в свою очередь, является одним из крупнейших производителей телевизоров в мире и продолжает наращивать свою долю рынка. Кроме того, TCL самостоятельно выпускает дисплейные панели как для себя, так и для сторонних компаний через подразделение TCL CSOT — направления, в котором Sony сейчас не представлена.

В совместном заявлении компаний говорится, что «новая компания планирует развивать бизнес, опираясь на высококачественные технологии изображения и звука Sony, наработанные за многие годы, ценность бренда и управленческую экспертизу, включая управление цепочками поставок, одновременно используя передовые дисплейные технологии TCL, глобальный масштаб, промышленную базу, сквозную оптимизацию затрат и вертикально интегрированную цепочку поставок».

Проще говоря, речь идёт о сочетании наследия Sony, её бренда и опыта управления с производственными возможностями TCL и её преимуществами в себестоимости. Логотип Bravia при этом никуда не исчезнет и продолжит использоваться в новых продуктах наряду с брендом Sony. Вероятно, совместное предприятие также сохранит партнёрство с Google, учитывая тесные связи обеих компаний с экосистемой Android TV и Google TV.





Пока неясно, как именно это повлияет на будущие телевизоры под брендом Sony, однако появление более доступных моделей Bravia выглядит вполне ожидаемым. Одновременно это партнёрство может помочь TCL укрепиться в премиальном сегменте рынка, где до сих пор доминируют Samsung, LG и сама Sony. В любом случае для Sony это конец целой эпохи, а уже в апреле следующего года начнётся новая глава в истории бренда.