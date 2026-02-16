Российский рынок программного обеспечения в 2025 году достиг 1,49 трлн рублей, увеличившись на 23%. Лидером роста стал сегмент облачных технологий — 226,9 млрд рублей и прирост 36,7%, следует из исследования MWS Cloud (MTS Web Services).

Это не просто хорошая статистика: переход компаний от капитальных трат к операционным моделям меняет спрос и расставляет победителей — облачные провайдеры и интеграторы — и проигравших — производителей одноразовых локальных решений. Параллельно набирают обороты ИИ и ПО для взаимодействия с клиентами: их рост в 2025 году составил 35,1% и 26,6% соответственно.

Объём и темпы роста рынка ПО

Общий объём рынка ПО в 2025 году — 1,49 трлн рублей (+23%).

Облака — 226,9 млрд рублей (+36,7%), прогноз на 2026 год — 280 млрд рублей.

Доля облаков в рынке ПО: 10,7% в 2021 году → 15,2% в 2025 году; прогноз 15,8% в 2026 году.

Рост сегментов: ИИ +35,1%, ПО для взаимодействия с клиентами +26,6%.

Основной спрос формируется за счёт масштабирования ранее внедрённых облачных решений, оптимизации эксплуатационных затрат и постепенного перехода компаний от капитальной модели инвестиций к операционной. Рынок демонстрирует укрупнение бюджетов: организации переходят от пилотных и точечных проектов к комплексным облачным внедрениям и расширению существующих мощностей. MWS Cloud, MTS Web Services

Кому выгоден рост облаков

Побеждают облачные провайдеры и крупные системные интеграторы: у них спрос на миграцию, сопровождение и менеджмент растёт быстрее, чем на разовые внедрения. Внутри рынка это открывает возможности для Yandex.Cloud, SberCloud, MTS (через MWS Cloud), VK Cloud Solutions и региональных игроков — особенно для тех, кто предлагает готовые каталоги сервисов и модели управления. Традиционные поставщики софта, ориентированные на лицензии и развертывание у заказчика, окажутся под давлением — их бизнес-модели требуют пересмотра.

Что ждать в 2026 году

Прогнозы MWS Cloud предполагают дальнейший рост облаков до 280 млрд рублей и незначительное увеличение их доли рынка до 15,8% в 2026 году. Это означает рост спроса на услуги миграции, управления затратами и ИИ-интеграцию. Вопросы остаются: хватит ли у рынка квалифицированных кадров и инфраструктурных мощностей, чтобы поддержать одновременный рост облаков и ИИ, и как изменят правила игры внешние факторы — санкции, локализация и конкуренция между крупными провайдерами.