Apple готовит внутреннее приложение Sales Coach — замену нынешнему SEED — которое будет выдавать советы по продажам и учебные материалы сотрудникам Apple Store и авторизованных реселлеров. По сообщениям, релиз назначен на понедельник, 23 февраля; в будущих обновлениях в приложение добавят чат‑бота на базе ИИ, а доступ к сервису обещают через сайт salescoach.apple.com.

Это не очередной «корпоративный портал»:Sales Coach объединяет обучение, тексты продаж и интерактивные ответы на вопросы о товарах прямо на рабочем месте. Для компании с более чем 500 розничными точками и тысячами консультантов это способ масштабировать знания и стандартизировать рекомендации — не просто удобство, а инструмент влияния на продажи.

Дата запуска Sales Coach

По данным публичного сообщения, приложение выйдет 23 февраля и будет доступно сотрудникам Apple Store и авторизованных реселлеров. Кроме мобильной версии, Apple планирует дать доступ через отдельный веб‑адрес: salescoach.apple.com. Пока неясно, будет ли чат‑бот использовать сторонние ИИ‑решения или собственные модели Apple.

Что будет в Sales Coach

Заменяет приложение SEED и выполняет те же функции по обучению продавцов.

Будет предлагать советы по продажам и учебные материалы для сотрудников Apple Store и авторизованных реселлеров.

Первый релиз обещает новый дизайн в стиле Liquid Glass.

В будущих обновлениях появится ИИ‑чат, который сможет отвечать на вопросы о функциях продуктов и сценариях использования.

Приложение будет доступно и как веб‑сервис по адресу salescoach.apple.com.

На момент публикации неизвестно, будут ли использоваться сторонние ИИ‑платформы или собственные модели Apple.

Коротко: Apple обновляет инструмент обучения, делает интерфейс современнее и добавляет ИИ‑помощника, который должен ускорить доступ к знаниям о продуктах прямо на торговой точке.

Почему это важно для бизнеса и сотрудников

Для компании это способ повысить средний чек и снизить зависимость от живых тренингов: консультант получает ответ в момент продажи и может быстрее рекомендовать нужные опции. Для сотрудников — экономия времени и единые стандарты ответов. Для реселлеров — шанс выровнять качество обслуживания с Apple Store, но и риски: необходимость соблюдать новые скрипты и давления матриксов KPI.





Есть и обратная сторона. Если чат‑бот окажется неточным, ошибки будут тиражироваться: некорректное объяснение функции или неправильная рекомендация могут стоить и продаж, и репутации. Второй риск — конфиденциальность. Если Apple решит использовать внешние ИИ‑решения, это поднимает вопросы о передаче данных о продуктах и клиентах партнёрам.

Контекст: как ритейлеры и технологи используют ИИ

Тренд понятен: крупные ритейлеры и вендоры все активнее тестируют генеративные помощники для сотрудников — от автоматизированных скриптов до подсказок в момент продажи. Apple подходит к этому с акцентом на интеграцию в собственную экосистему: после анонса «Apple Intelligence» компания последовательно внедряет ИИ‑функции в сервисы и устройства, поэтому сомнение о выборе платформы для чат‑бота имеет коммерческий смысл.

Прогноз

Ожидайте быстрой итерации: сначала базовый релиз с учебными материалами и дизайном Liquid Glass, затем обновления с ИИ‑чатом и, возможно, аналитикой по эффективности скриптов. Следующая фаза — распространение на продавцов у авторизованных реселлеров и тесная интеграция с инструментами продаж. Вопрос остаётся таким: будет ли Apple держать ИИ в собственной экосистеме ради приватности и качества или отдаст часть обработки внешним поставщикам ради скорости — от этого зависят и риски, и выгоды для партнеров.