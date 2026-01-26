За 2025 год россияне приобрели 104 тысячи складных смартфонов — в десять раз больше, чем в 2020-м, когда было реализовано всего 11 тысяч таких устройств. Годовой прирост составил 30% по сравнению с 2024-м, а выручка достигла 10,7 миллиарда рублей, увеличившись на четверть.

В 2020 году продано 11 тыс. складных смартфонов на 1,7 млрд рублей

К 2025 году рынок вырос до 104 тыс. устройств на 10,7 млрд рублей

Годовой прирост 2025 года составил 30% в штуках и 25% в деньгах

Как развивался рынок с 2020 года

Сегмент складных смартфонов за пять лет превратился из экспериментальной ниши в полноценную категорию. Согласно данным ICMR («ГФК-Русь», цитата по пресс-службе «М.Видео»), в 2020 году продажи составляли 11 тысяч устройств на сумму 1,7 миллиарда рублей. Уже к 2021-му рынок резко вырос до 59 тысяч смартфонов и 7,0 миллиарда рублей выручки.

В 2022 году наблюдалась краткосрочная коррекция, но затем рынок вернулся к росту. В 2023-м было реализовано 80 тысяч устройств на 8,9 миллиарда рублей. В 2024 году объём остался на уровне 80 тысяч смартфонов, а выручка немного снизилась до 8,7 миллиарда рублей.

Какие модели появились в продаже

Рост 2025 года связан с расширением ассортимента. На российский рынок вышли новые модели Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 и Flip7 FE. Компания Huawei представила Mate XT Ultimate, Mate X6 и Pura X. Honor добавил в линейку Magic V5.

В бюджетном сегменте появились Tecno Phantom V Fold2 5G и Phantom V Flip2 5G. Покупатели могут выбирать между компактными раскладушками в форм-факторе «ракушки» и полноразмерными складными смартфонами с большим экраном.



