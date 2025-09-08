Александр Сысоев, основатель сервиса 2ГИС, покинул компанию и продал свою долю в ООО «Дубльгис» в конце июля 2025 года. Точная сумма сделки не разглашается, однако эксперты оценивают её примерно в 5,5 миллиарда рублей, если не учитывать заранее прописанные условия опциона. Документы по продаже были подписаны 28 июля, сообщает Forbes со ссылкой на близкие к предпринимателю источники.

В 2020 году «Сбербанк» приобрёл мажоритарный пакет акций 2ГИС через ООО «Цифровые активы», получив 71,94% управляющей компании. Ещё 3% акций перешли совместному предприятию «Сбербанка» и VK (тогда Mail.ru Group), а основатели и менеджмент сохранили 25%. На момент сделки стоимость «Дубльгис» оценивалась в 14,3 миллиарда рублей.





По данным СПАРК, 1 августа 2025 года к ООО «Дубльгис» были присоединены новые юридические лица. Хотя официально имя покупателя не раскрывается, источники утверждают, что долю приобрела структура, связанная с «Сбербанком».

Сервис 2ГИС работает в 1400 городах России и за рубежом. К июлю 2025 года ежемесячная аудитория достигла 86,9 миллиона человек, а число партнёрских компаний — 113 700. За пять лет с 2020 по 2025 год количество активных пользователей выросло с 50 миллионов.





В 2022 году приложение 2ГИС было удалено из App Store и Google Play из-за санкций против «Сбербанка». Однако в апреле 2023 года сервис вернулся в App Store, а весной 2024-го — в Google Play. Компания подала иск против Google, требуя признать удаление приложения незаконным, и суд вынес решение в пользу 2ГИС.

Александр Сысоев посвятил проекту 25 лет. Первая версия сервиса появилась в 1999 году, а в 2004 году было основано ООО «Дубльгис», где он занял пост генерального директора.





По оценкам экспертов, на 2025 год стоимость компании составляет около 1 миллиарда долларов. В рейтинге самых дорогих российских интернет-компаний «Дубльгис» занимает 13-е место. Рыночная стоимость 25% доли оценивается в диапазоне от 9,4 до 14 миллиардов рублей.

Аналитики считают, что последняя сделка закрепила полный контроль «Сбербанка» над 2ГИС, завершив процесс консолидации, начавшийся в 2020 году. Для банка сервис является важным инфраструктурным активом, интегрированным с картами, финтех-продуктами, доставкой и поиском услуг.



