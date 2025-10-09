Пока генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг на CNBC удивлялся неожиданному многомиллиардному соглашению OpenAI с конкурентом AMD — вскоре после того, как Nvidia сама согласилась инвестировать в OpenAI до 100 миллиардов долларов, — глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что это лишь начало, и подобные сделки продолжатся.

Соглашение с AMD выглядит весьма необычно: компания предоставит OpenAI крупные пакеты своих акций — до 10% от общей доли — в обмен на использование и совместную разработку следующего поколения графических процессоров AMD. Таким образом, OpenAI становится совладельцем AMD.

Сделка с Nvidia устроена наоборот: уже Nvidia вкладывается в OpenAI, получая долю в стартапе. При этом впервые за всё время Nvidia будет напрямую продавать OpenAI собственное оборудование, включая не только GPU, но и сетевые системы. Как отметил Хуанг, цель этих поставок — подготовить OpenAI к моменту, когда компания сможет стать «самостоятельным гиперскейлером» с собственными дата-центрами.

Проблема, по словам Хуанга, в том, что OpenAI пока не располагает деньгами, чтобы оплатить всё необходимое оборудование. Он оценил стоимость одного гигаватта вычислительных мощностей примерно в 50-60 миллиардов долларов, включая землю, энергию, серверы и инфраструктуру.

В 2025 году OpenAI уже заказала строительство дата-центров мощностью 10 гигаватт в США в рамках партнёрства Stargate с Oracle и SoftBank на сумму около 500 миллиардов долларов, а также подписала облачное соглашение с Oracle на 300 миллиардов. Ещё 10 гигаватт компания получит от Nvidia и 6 — от AMD, плюс развивает проекты в Великобритании и Европе. По приблизительным оценкам, общая стоимость таких соглашений за год уже достигает триллиона долларов.





Критики называют эти сделки «замкнутыми по кругу»: Nvidia фактически финансирует OpenAI, чтобы та покупала её же оборудование, получая взамен долю в компании.

Параллельно с выступлением Хуанга вышло интервью Сэма Альтмана в подкасте Andreessen Horowitz (a16z). Сооснователь фонда Бен Хоровиц отметил, что восхищён «улучшением структуры сделок». И неудивительно: OpenAI фактически получает миллиарды на инфраструктуру за счёт партнёров.

Альтман заявил, что компания готовит ещё больше соглашений в ближайшие месяцы, объяснив, что спрос на будущие модели и продукты OpenAI будет настолько велик, что настало время делать «очень агрессивные инвестиции в инфраструктуру».

При этом выручка OpenAI пока далека от масштабов этих инвестиций — за первую половину 2025 года она составила около 4,5 миллиарда долларов. Но Альтман уверен, что всё окупится: «Я никогда не был так уверен в нашем исследовательском плане и в экономической ценности, которую принесут будущие модели».

Он добавил, что такие ставки OpenAI не может делать в одиночку:

«Чтобы инвестировать в инфраструктуру такого масштаба, нам нужна поддержка всей индустрии — от уровня электроэнергии до распространения моделей и всего, что между ними. Мы будем сотрудничать со многими».

Похоже, OpenAI не собирается останавливаться — впереди ещё больше громких сделок и партнёрств.