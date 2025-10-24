OpenAI продолжает стремительное развитие и вчера объявила о покупке компании Software Applications Incorporated. Эта компания наиболее известна своим приложением Workflows — именно его в 2017 году приобрела Apple и превратила в iOS-сервис автоматизации Shortcuts.

В этом году Software Applications представила Sky — новое приложение для автоматизации на Mac. С учётом того, что Sky ориентировано на так называемый «агентный ИИ» — искусственный интеллект, способный выполнять действия от имени пользователя, интерес OpenAI к этой разработке вполне понятен.

«Sky понимает, что происходит на экране, и может действовать с помощью установленных приложений — будь то общение, написание текста, планирование или программирование», — заявили в Software Applications. «Теперь мы присоединяемся к OpenAI, чтобы сделать эти возможности доступными для ещё большего числа людей. Мы с нетерпением ждём возможности поделиться подробностями».

OpenAI намерена интегрировать «глубокую macOS-интеграцию и продуманный дизайн Sky» в ChatGPT. Вся команда Software Applications перейдёт в OpenAI.

Тем временем Apple работает над аналогичными возможностями для обновлённой версии Siri. Первую демонстрацию этих функций компания провела в 2024 году, однако релиз нового Siri ожидается только весной 2026 года. Согласно сообщениям, Apple планирует, чтобы голосовой помощник мог выполнять действия в сторонних приложениях. Напомним, OpenAI недавно также добавила поддержку интеграции сторонних приложений в ChatGPT.





Новость о покупке Software Applications появилась всего через несколько дней после того, как OpenAI представила ChatGPT Atlas — свой первый веб-браузер. Приложение уже доступно на macOS, а в скором времени выйдет и на iOS, Android и Windows. Ранее в этом месяце OpenAI также приобрела Roi — приложение для персональных инвестиций на базе искусственного интеллекта.