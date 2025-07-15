Nvidia пытается возобновить поставки своих чипов для искусственного интеллекта на китайский рынок после недавних регуляторных сложностей. Компания подала заявки на возобновление продаж чипов H20 в Китае, что стало возможным после неожиданного смягчения позиции администрации Трампа. Всего несколько месяцев назад эти поставки были ограничены, но ситуация изменилась после важной встречи руководства Nvidia с американскими властями.

Наряду с этим Nvidia разработала новый чип RTX Pro, специально адаптированный под требования китайского рынка. Компания позиционирует его как идеальное решение для задач цифрового производства, включая «умные» фабрики и системы логистики. При этом чип H20 остается самым мощным процессором, который Nvidia может легально поставлять в Китай в рамках текущих экспортных ограничений.

Китайские технологические гиганты, включая ByteDance, Alibaba и Tencent, активно закупали эти чипы в начале года, предвидя возможное ужесточение экспортного контроля. Их привлекательность объясняется не только техническими характеристиками, но и развитой программной экосистемой Nvidia, которая значительно упрощает внедрение.

Интересно, что первоначальные ограничения, введенные администрацией Трампа, были довольно быстро пересмотрены. Это произошло после встречи генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга с Дональдом Трампом. По некоторым данным, свою роль сыграли обещания компании инвестировать в развитие центров обработки данных на территории США.





Однако такая политика вызывает критику среди американских законодателей, которые считают, что это ослабляет позиции США в технологическом противостоянии с Китаем. В качестве примера они приводят китайский стартап DeepSeek, сумевший создать впечатляющую ИИ-модель на базе чипов Nvidia. Вся ситуация иллюстрирует сложный баланс между бизнес-интересами технологических компаний и геополитическими соображениями.