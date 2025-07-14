В преддверии дебюта новой линейки смартфонов realme, компания опубликовала ряд официальных тизеров, раскрывающих некоторые особенности модели realme 15 Pro. Эти изображения пролили свет на характеристики и внешний вид грядущего устройства, а сетевые источники поделились несколькими «живыми» снимками аппарата.

Согласно официальной информации, realme 15 Pro будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 и дисплеем с частотой обновления 144 Гц, изогнутым по краям стеклом и пиковой яркостью 6500 нит в HDR-режиме. Автономную работу обеспечит аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой 80-ваттной быстрой зарядки.

Производитель утверждает, что смартфон сможет проработать до 22 часов при просмотре видео на YouTube или до 113 часов при прослушивании музыки в Spotify. При обычном использовании за день будет расходоваться лишь половина заряда. При этом толщина корпуса составит всего 7,69 мм.

Также были раскрыты детали об ИИ-помощнике, инструменте для редактирования фотографий голосом и цветовых решениях корпуса: серебристом, фиолетовом, зеленом и розовом. Известно, что устройство получит защиту по стандарту IP69 и покрытие Corning Gorilla Glass.





В Telegram-канале Equal Leaks появились фотографии смартфона с открытым экраном «Об этом устройстве», подтверждающие разрешение камер: 50 Мп для двух основных и фронтальной.

Официальная презентация линейки realme 15 запланирована на 24 июля.



