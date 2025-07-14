Ссылаясь на инсайдерские источники, издание TechManiacs поделилось информацией о двух наиболее вероятных улучшениях в готовящемся к релизу смартфоне Samsung Galaxy S25 FE, ориентированном на поклонников бренда. Согласно полученным сведениям, основные отличия от предшествующей модели затронут дисплей и аккумуляторную батарею устройства.

Инсайдеры утверждают, что Galaxy S25 FE получит LTPO-дисплей с адаптивной частотой обновления, динамически подстраивающейся под отображаемый контент. Это позволит оптимизировать энергопотребление, особенно при активной функции Always on Display.

Еще одним предполагаемым нововведением станет увеличение емкости аккумулятора с 4700 мАч до 4900 мАч. Ожидается и повышение мощности зарядки – с 25 Вт до 45 Вт. Однако, официального подтверждения этой информации от производителя пока не поступало.

Ранее циркулировали слухи о том, что Samsung Galaxy S25 FE будет оснащен фирменным процессором Exynos 2400 и сохранит разрешение датчиков основной камеры, аналогичное текущей модели. Официальные характеристики устройства пока не обнародованы.



