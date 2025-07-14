Компания ViewSonic выпустила новый монитор под названием XG273-4K-OLED-2, нацеленный на геймеров и профессионалов, работающих с графикой. Главной особенностью устройства является OLED-дисплей с квантовыми точками, обеспечивающий точную цветопередачу в сочетании с высокой частотой обновления и минимальным временем отклика.

Этот монитор имеет 26,5-дюймовую QD-OLED панель с разрешением 4K (плотность пикселей 166 ppi), пиковой яркостью 1000 кд/м² в режиме HDR (450 кд/м² в SDR) и покрытием 99% цветовой гаммы P3. Матрица обладает частотой обновления до 240 Гц и временем отклика 0,03 мс (GtG). Для плавного игрового процесса реализована поддержка технологий AMD FreeSync и NVIDIA G-SYNC, которые предотвращают разрывы кадров.

Среди дополнительных возможностей ViewSonic XG273-4K-OLED-2 стоит отметить наличие портов HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-C с возможностью зарядки мощностью до 100 Вт, 3,5-мм разъема для наушников и двух встроенных динамиков мощностью 3 Вт каждый. Монитор доступен исключительно в белом цвете корпуса и уже появился в продаже в Китае по цене 5 499 юаней (59 600 руб.). Информация о доступности в других регионах пока отсутствует.