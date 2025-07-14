Bitcoin не перестает удивлять новыми достижениями, установив абсолютный рекорд – стоимость самой популярной криптовалюты в мире впервые преодолела рубеж в 120 000 долларов за единицу. Этот скачок обусловлен возросшим вниманием со стороны инвесторов и укреплением роли криптовалюты в мировой финансовой системе.

После стремительного взлета с 50 000 до 110 000 долларов в конце предыдущего года, цена Bitcoina претерпела коррекцию до 75 000 долларов, что было вызвано анонсом Дональдом Трампом глобальных таможенных пошлин и другими геополитическими событиями. Однако, начиная с апреля, стоимость выросла примерно на 65%, и на момент публикации новости превышает 122 000 долларов. Этому также способствовали недавние заявления американского правительства о создании стратегического резерва цифровых активов.

Эксперты связывают такой подъем с притоком институциональных инвестиций и общей сменой отношения к криптовалютам. По мнению аналитиков, Bitcoin все чаще рассматривается не как объект для спекуляций, а как средство защиты капитала, подобно золоту, особенно на фоне растущего интереса к акциям технологических компаний.